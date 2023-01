Ils vendent des villas à plusieurs millions d’euros via les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux deviennent la nouvelle vitrine de plusieurs agences immobilières de luxe. Certains, comme la famille Kretz, enregistrent 20% de leurs ventes grâce à Instagram.

Un appartement parisien s’est vendu 22 millions d’euros via une visite virtuelle organisée par la famille Kretz, spécialisée dans l’immobilier de luxe, dont on suit les aventures dans la série L’Agence , diffusée actuellement sur TMC. L’acquéreuse, installée aux États-Unis, ne pouvait pas se déplacer et a effectué une visite du bien via un live Instagram. Aussi improbable que cela puisse paraître, l’acheteuse s’est décidée sans même effectuer de visite physique de l’appartement. Et ce n’est pas un cas isolé puisqu’un bien situé à Chamonix est parti via le même canal de communication pour 8 millions d’euros et une maison à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines, a changé de mains pour plus de 3 millions d’euros après un Live Instagram.

« Nous présentons le bien en direct. On peut donc se déplacer, retourner trois fois dans la cuisine s’il le faut, sortir de l’immeuble et montrer le voisinage », explique Valentin Kretz, l’un des frères de la célèbre famille. Il insiste sur l’authenticité qu’offre le réseau social: « Il n’y a aucun fake sur un live Instagram, pas de filtre, pas de photoshop donc aucun mensonge », assure-t-il. Instagram et le reste des réseaux sociaux seraient donc devenus la nouvelle vitrine des réseaux immobiliers de luxe? La réponse est clairement oui, affirme Valentin qui enregistre 20% de ses ventes grâce à Instagram.

Effectivement, « les réseaux sociaux sont importants pour chercher l’acquéreur là où il est. On a accès à tous nos clients à n’importe quel endroit du monde et à n’importe quelle heure », confirme Nicolas Pettex-Muffat , directeur général du réseau de luxe Daniel Féau. Il constate que les réseaux peuvent donner à une clientèle internationale l’idée de lancer une recherche de biens à Paris par exemple après avoir vu des photos ou des vidéos de vues imprenables sur la Tour Eiffel. Côté acquéreurs, c’est bel et bien Instagram qui fonctionne le mieux, avance Nicolas Pettex-Muffat. Et côté vendeurs, le site le plus consulté serait le réseau professionnel LinkedIn selon lui. « Avant de confier votre appartement à la vente, si l’agent immobilier n’a pas été recommandé par un ami, on cherche le plus d’informations possibles à son sujet sur le site de l’agence et on fait une dernière vérification pour validation finale sur LinkedIn », décrypte Nicolas Pettex-Muffat. Quant à TikTok, une application mobile de partage de vidéo, elle permet de diffuser des conseils ou encore des visites en accéléré et capte ainsi les jeunes générations qui peuvent ensuite montrer les biens à leurs parents.

Instagram caracole en tête

Mais c’est Instagram qui remporte la palme d’or chez les agences spécialisées dans l’immobilier de luxe. « Des posts sont vus par 1,5 million de gens, des followers et pas uniquement des followers puisque les posts sont repris par d’autres comptes, c’est un outil puissant », développe Alexander Kraft, président de Sotheby’s Realty France. Sotheby’s a un compte officiel sur Instagram pour sa partie «France», un compte international également et Alexander Kraft a aussi un compte personnel avec 306.000 abonnés et un compte de sa marque de mode, ce qui lui permet de republier des posts du compte de la société sur son compte personnel notamment et de cibler une clientèle plus large.

Les jeunes qui franchissent peut-être plus rarement les portes d’une agence physique sont ainsi séduits par les posts Instagram mais les « personnes d’un certain âge pas nées avec les applications sont conquises aussi. Il est assez facile de regarder des visuels donc cela touche toutes les tranches d’âge », remarque de son côté Antoine Garcin, directeur de l’agence Emile Garcin de Cannes. Les réseaux sociaux, et surtout Instagram, permettent de « replacer l’humain dans l’immobilier contrairement à un portail d’annonces pures. C’est un relais de notre site Internet », s’enthousiasme Valentin Kretz.

La famille Kretz en profite ainsi pour communiquer sur ses nouveaux biens à vendre, sur les dernières transactions effectuées ou encore sur les ouvertures d’agences nationales et internationales. De même, les biens et les histoires familiales non visibles dans la série L’Agence, sont relayés sur Instagram. Et là encore, la famille remarque que dans les vidéos où elle se met en scène, la visibilité est trois à quatre fois plus élevée que dans des formats non incarnés. Une vidéo en moyenne de la famille Kretz capte 50.000 vues sans agent immobilier en action et 150.000 voire 200.000 vues dans les vidéos avec mise en scène humaine. Les Kretz se définissent ainsi comme une agence de communication immobilière qui comptabilise près de 130.000 abonnés rien que sur Instagram. Pour Alexander Kraft, l’élément humain n’est pas clé. Le plus important étant l’authenticité du bien. « Si on voit des mannequins, des photos prises par des drones... on voit que le post est promotionnel et non sincère », tance-t-il.

Le charme avant tout

Les publications qui fonctionnent le mieux « ne sont pas forcément les biens ultras haut de gamme qui coûtent des millions d’euros et qui sont immenses mais des biens qui font rêver, même s’ils sont plus petits parfois, comme une bastide en Provence avec une table préparée pour le dîner en extérieur. Ou un focus sur le sofa face à la cheminée ou à la bibliothèque d’un appartement parisien plutôt qu’une perspective sur le grand salon. C’est le charme du bien qui compte », affirme Alexander Kraft.

Mais les propriétaires ne se montrent-ils pas frileux à l’idée de voir leur bien affiché à la vue de tous sur les réseaux? « C’est une porte ouverte, ce n’est pas une intrusion ni du voyeurisme. On gère des propriétés privées donc on ne montre pas tout, c’est une question d’éthique par rapport à la vie privée des propriétaires », rassure Antoine Garcin. Et vendeurs comme acquéreurs et agents immobiliers ont bien compris la portée des réseaux sociaux. « On a une stratégie 100% en ligne. On consacre ainsi 20% de nos charges au marketing. Tout l’argent qu’on ne met pas dans des loyers pour financer des agences, on l’injecte dans les réseaux », confie Valentin Kretz.