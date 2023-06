Ile-de-France : où aller pour gagner en surface après avoir vendu son logement parisien ?

Quitter Paris pour Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ne permet pas d'acquérir un logement plus grand. (illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Un propriétaire parisien qui veut gagner en surface a l'embarras du choix en matière de localisation de son nouveau bien immobilier. Une agence immobilière en ligne a étudié les villes les plus avantageuses de la couronne parisienne en prenant comme base de travail un budget de 420 000 euros. Le Val-d'Oise, l'Essonne et la Seine-Saint-Denis se distinguent.

On le sait, le prix du mètre carré en France est plus élevé à Paris. Malgré une baisse de 2 % sur an, il faut encore débourser 10 310 euros en moyenne par mètre carré pour acheter un bien dans la capitale, selon les derniers chiffres des notaires du Grand Paris communiqués le 30 mai dernier. Pour avoir un extérieur et une plus grande surface, il faut donc sortir de Paris. L'agence immobilière en ligne Liberkeys vient de publier une étude sur les villes à envisager pour un logement plus vaste. Les experts ont pris pour base du projet immobilier le prix médian d'un bien parisien, soit 420 000 euros. Pour un tel budget, on peut obtenir en moyenne 42,6 mètres dans la capitale rapporte BFMTV .

Le Val-d'Oise truste les premières places

C'est en allant dans le Val-d'Oise qu'un candidat parisien à l'achat gagnera le plus de surface, a estimé Liberkeys. A Sarcelles, pour 420 000 euros, on peut espérer un logement de 122,90 m². C'est 80,3 m² de plus qu'à Paris. Cergy se place sur la deuxième marche du podium avec une surface de 117,90 m². Ce qui permet de gagner 75,3 m² en comparaison à un logement situé dans la capitale. On peut aussi miser sur Evry-Courcouronnes(Essonne), pour s'offrir un bien de 116,20 m² (+73,6 m²).

Le département qui compte le plus de villes dans le top 10 est la Seine-Saint-Denis. On retrouve dans le palmarès Aulnay-sous-Bois (4e), qui permet un gain de 62,40 m², suivi de Drancy (5e), pour un gain de 60,50 m² et Le Blanc-Mesnil (+58,60 m²). Saint-Denis se classe en 8e position avec une surface de 92,70 m² (+50,10 m²), juste devant Argenteuil (Val d'Oise) avec un gain de 51,10 m². Le top 10 est complété par deux communes du Val-de-Marne : Créteil (+47,40 m²) et Champigny-sur-Marne (+47 m²).

Les Hauts-de-Seine moins tentants

Comme on pouvait s'y attendre, certaines villes, situées majoritairement dans les Hauts-de-Seine, sont peu attractives en matière de mètres carrés supplémentaires pour le même prix. A Neuilly-sur-Seine, l'acheteur parisien perd même un mètre carré, quand il n'en gagne que 3,50 à Levallois-Perret et 6,80 à Boulogne-Billancourt.