Il trafiquait les compteurs Linky pour faire baisser la facture, un trentenaire interpellé dans le Gard

Les clients du suspect économisaient ainsi entre 1 000 et 2 000 euros par an sur leur facture d'électricité. (illustration) (NewsGene)

Des milliers d'euros d'économies par an. Un homme de 36 ans a été interpellé mardi 30 janvier 2024 à Alès (Gard). Il est soupçonné d'avoir trafiqué plusieurs compteurs Linky pour faire baisser la facture d'énergie de ses « clients ». Grâce à l'installation d'une dérivation, la consommation d'électricité était sous-estimée, rapporte Midi Libre .

Il nie les branchements sur les compteurs Linky

Selon les premières informations, le trentenaire facturait son intervention entre 300 et 600 euros, en liquide. De leur côté, les bénéficiaires de son opération pouvaient économiser de 1 000 à 2 000 euros par an. Placé en garde à vue, le suspect a minimisé les faits, assurant avoir seulement prodigué des conseils et niant les branchements illicites. Son épouse, au courant du trafic de son époux, a été placée en garde à vue mercredi 31 janvier 2024.

C'est le train de vie du trentenaire qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. « Il y a une véritable distorsion entre son salaire reçu pour son travail officiel et son train de vie, son épargne , a expliqué le procureur de la République d’Alès. Un véhicule Audi Q7 ainsi que les comptes du mis en cause ont fait l’objet de saisies au titre des avoirs criminels. »

Les clients du trentenaire aussi poursuivis

Ce sont ainsi plus de 80 000 euros qui ont été récupérés sur les comptes du suspect. L'homme a expliqué cet argent par des dons reçus de la part de sa famille et d'associations. L'enquête avait débuté en novembre 2023, avec l'interpellation de sept clients de 34 à 73 ans soupçonnés de vol d’énergie. Plusieurs mois d’enquête ont été nécessaires pour identifier le trentenaire.

Le suspect a été déféré au palais de justice d’Alès et placé sous contrôle judiciaire. Son procès a été fixé au mois de juin 2024. « Des poursuites seront aussi engagées contre les bénéficiaires pour recel » , a précisé le procureur de la République. L’enquête se poursuit pour tenter d’identifier de possibles autres bénéficiaires.