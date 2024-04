Il n'arrive pas à récupérer sa maison squattée : le logement risque d'être vendu aux enchères

La maison squattée d'un Varois va être mise aux enchères. (illustration) (VBlock / Pixabay)

« Je ne sais plus comment faire pour sortir de ce cauchemar » . Cyril Coste se bat depuis des années pour récupérer son logement squatté et être indemnisé pour les dégâts constatés dans la maison située à Saint-Jean du Var. L'homme a lancé plusieurs appels dans les médias et a même été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna, en vain, rappelle Var-Matin . Aujourd'hui, la maison achetée 200 000 euros va être mise aux enchères pour la somme de 40 000 euros.

Une maison dégradée

En 2013, le Varois avait loué son logement à une famille dont les parents se sont ensuite séparés. La mère, placée sous curatelle et incapable de payer ses mensualités, avait quitté l'habitation un peu plus tard. Mais depuis, la maison est continuellement squattée, notamment par des dealers.

Les images des lieux, partagées en septembre dernier par BFM Toulon , sont sans équivoque : on peut y constater l'état de délabrement et l'insalubrité du logement. « Tout est cramé à cause de six incendies. Les différents squatteurs n’ont fait que le dégrader. Selon les experts, il faudrait raser la structure qui s’est trop fragilisée » , confie Cyril Coste à Midi Libre .

Trop de dettes

L'homme, qui a fait cinq mois de prison après une altercation avec les squatteurs, a tout tenté ces derniers mois. Il a fait le siège de son assurance en région parisienne, alors que celle-ci refuse de l'indemniser. Le propriétaire a également saisi le médiateur des assurances puis le défenseur des droits. Il espère désormais que sa maison ne sera pas vendue car 40 000 euros, « ce n’est même pas le prix du terrain ! » .

En attendant, les dettes s'accumulent pour Cyril Coste. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour lui venir en aide. « Je voudrais pouvoir prendre un avocat et me défendre correctement. Cette cagnotte pourrait aussi m’aider à réassurer ma voiture, repayer la mutuelle, mettre à jour mes comptes... Et après, peut-être, acheter ma maison s’il y a assez » .