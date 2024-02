Il investit 173 000 euros dans l'or et tombe dans le piège d'escrocs : « On se sent vraiment trahi »

Du jour au lendemain, les versements se sont arrêtés et les interlocuteurs du sexagénaire ont disparu dans la nature. (illustration) (Istara / Pixabay)

À 62 ans, un retraité de l'armée a perdu toutes ses économies en tentant d'investir dans l'or, considéré comme un « placement refuge » . Décidé à bien faire les choses, l'homme avait pourtant fait ses recherches et identifié un site Web réputé, vanté par Forbes , pour réaliser ses opérations, rapporte TF1 Info .

« La vie était belle »

En confiance, le sexagénaire a contacté la plateforme et s'est engagé après un premier échange téléphonique très rassurant, au cours duquel on l'a informé que le taux d'intérêt serait d'autant plus haut qu'il investirait de manière importante. Après versement de 40 000 euros, l'homme a reçu une première mensualité de 266 euros, comme convenu.

En confiance, le retraité a donc effectué trois autres versements, investissant toutes ses économies dans la plateforme, soit 173 000 euros. « Pour moi, la vie était belle » , se souvient l'homme. Mais au bout de huit mois, après avoir touché 7 000 euros d'intérêts, les versements se sont subitement arrêtés.

Une enquête en cours en Belgique

Le retraité a tenté, en vain, de contacter la plateforme pour obtenir une explication. Mais personne ne lui a répondu. « Je suis tombé de haut , explique le sexagénaire. J'ai été très déçu parce que je suis quelqu'un qui accorde facilement sa confiance. On se sent vraiment trahi. […] J'ai même honte. »

L'homme a fait appel à un spécialiste des arnaques financières qui a mis au jour une organisation frauduleuse bien ficelée. « Le site d'origine a été copié. C'est une usurpation d'identité » , explique le spécialiste, qui qualifie l'arnaque d' « extrêmement sophistiquée » .

Les certificats reçus par la victime sont donc faux, et son or n'est pas stocké en Suisse comme elle le pensait. En France, la plainte du retraité a été classée sans suite. Mais le siège de la société frauduleuse étant basé en Belgique, une enquête au pénal est toujours en cours là-bas. Le sexagénaire, qui s'est constitué partie civile, est prêt à être patient et espère un jour revoir son argent.