Il installe un faux radar très réaliste devant chez lui pour faire ralentir les automobilistes

Le modèle factice ressemble fortement à un vrai radar, équipé notamment d'une paire de jumelles et de faux flashs. (Skitterphoto / Pixabay)

Pour lutter contre les excès de vitesse sur la route départementale 75, un habitant de Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée) a installé un faux radar devant chez lui. Et la création est réussie : le modèle factice ressemble fortement à un vrai radar, équipé notamment d'une paire de jumelles et de faux flashs, précise Ouest-France .

But de la manœuvre : inciter les automobilistes à ralentir sur cette portion de route limitée à 50 km/h. Mais le dispositif est-il efficace ? « J'ai eu quelques retours, ça a poussé certains automobilistes à ralentir au tout début mais difficile de savoir si cela va durer, surtout que tout le monde commence plus ou moins à savoir qu'il s'agit d'un faux » , a témoigné auprès de nos confrères Marie-Line Perrin, maire de la commune.

Une installation dangereuse ?

Si la démarche vise à faire ralentir les automobilistes pour plus de sécurité, elle pourrait paradoxalement se révéler dangereuse, estime une habitante. « On a presque failli avoir un accident quand la voiture de devant s'est mise à freiner brusquement après avoir aperçu le radar » , témoigne-t-elle. L'habitant qui a fabriqué le radar, lui, est dans ses droits, l'objet factice étant installé sur son terrain et non sur la voie publique.

Selon l'adjoint au maire David Cartron, qui reconnaît les excès de vitesse sur la départementale, une des solutions serait de remplacer le faux radar par un vrai, un choix « rentable aussi bien pour l'Etat que pour la commune, car l'installation ne serait pas à notre charge mais bien à celle de l'Etat ». D'autres initiatives ont déjà été prises pour réguler la vitesse des automobilistes, avec « l'installation de panneaux d'agglomération pour réduire la vitesse à 50 km/h » , et « des contrôles de la gendarmerie » réguliers, sans réel succès.