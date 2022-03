Il est déjà possible de connaître le montant de l'impôt sur le revenu 2022

Combien allez-vous payer d'impôt sur le revenu en 2022 ? ( Crédits: © morganimation - stock.adobe.com)

Par MoneyVox,

Depuis le 12 janvier, un simulateur actualisé selon les barèmes de l'impôt sur le revenu version 2022 est disponible en ligne. De quoi savoir avec précision le montant à payer cette année sur ses revenus de 2021.

Chaque année, l'administration fiscale met à jour ses simulateurs permettant d'estimer le montant de l' impôt sur le revenu . Avant même de recevoir leur avis d'imposition, les ménages peuvent donc connaître à l'avance la somme totale à payer en 2022 au titre des revenus perçus en 2021. Du simple outil de calcul rapide à celui le plus détaillé, le site impots.gouv.fr regorge de simulateurs utiles, pratiques et faciles à utiliser pour mieux anticiper ses futures dépenses.

Comment connaître le montant de son impôt sur le revenu ?

Avant l'ouverture de la campagne de déclaration des revenus attendue le 7 avril, il est tout à fait possible de connaître le montant à régler cette année. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de l'administration fiscale, impots.gouv.fr, et d'utiliser l'un des simulateurs en ligne. Depuis le 12 janvier, ces simulateurs ont été mis à jour sur la base des nouveaux barèmes de l'impôt sur le revenu 2022. Pour s'assurer que les dernières évolutions fiscales ont bien été prises en compte, il est possible de se référer à la date de mise à jour de chaque simulateur.

Dans le détail, ce sont deux simulateurs différents qui peuvent intéresser les contribuables qui veulent anticiper leur avis d'imposition. Une première version simplifiée permet d'obtenir un estimatif pour les situations les plus courantes. Pour plus de précision, et pour une prise en compte de tous les cas particuliers, il est préférable de se reporter sur le modèle complet. Celui-ci inclut toutes les annexes de la déclaration de revenus, et permet notamment de faire apparaître les revenus fonciers, agricoles ou des indépendants. En parallèle, un simulateur dédié au calcul des indemnités kilométriques permet à tous les contribuables d'étudier le meilleur choix financier entre l'abattement forfaitaire et la déduction des frais réels.

Pourquoi anticiper le montant de l'impôt sur le revenu ?

Connaître à l'avance le montant qui figurera sur l'avis d'imposition a un intérêt indéniable : celui de pouvoir mettre de l'argent de côté en prévision de cette dépense. Toutefois, depuis la mise en place du prélèvement à la source, cet avantage a été légèrement gommé. En effet, depuis trois ans, les contribuables règlent une partie de leur imposition chaque mois, via un prélèvement sur le salaire perçu. Les revenus perçus en 2021 ont donc déjà été ponctionnés par le Trésor public. Toutefois, des écarts peuvent subsister entre le montant prélevé et le montant réellement dû à l'administration fiscale. C'est pour cette raison qu'une déclaration de revenus est tout de même à remplir entre avril et mai l'année suivante, pour une régularisation effective durant l'été.

En effectuant dès à présent une simulation de l'impôt à payer, il est possible de s'assurer que les sommes déjà payées au fisc en 2021 sont suffisantes. Si tel n'est pas le cas, le reste à payer devra être versé à la fin de l'été. Il reste donc encore plusieurs mois aux contribuables concernés pour mettre de l'argent de côté en prévision. Une autre situation peut se présenter : pour les contribuables qui ont versé trop d'argent à l'administration fiscale, le trop-perçu sera remboursé à la fin du mois de juillet. En parallèle, les simulateurs de calcul de l'impôt sur le revenu permettent d'estimer la Tranche marginale d'imposition (TMI) du foyer fiscal, ainsi que son Revenu fiscal de référence (RFR). Deux données importantes dans de nombreux domaines : aides financières, défiscalisation, etc.