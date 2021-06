Ikéa Décoration et Mon conseil Ikéa, deux nouveaux concepts à Paris et à Toulouse

Après avoir, durant des années, misé sur la périphérie des grandes villes pour installer ses magasins géants, Ikéa adapte sa stratégie et investit à présent, les centres-villes avec de nouveaux concepts. Dès le mois de juin, Paris et Toulouse inaugureront ainsi leurs nouveaux lieux de rencontre avec les clients... Quelles sont donc ces nouvelles versions du célèbre magasin suédois ?

Ike?a De?coration et Mon conseil Ike?a, deux nouveaux concepts a? Paris et a? Toulouse - iStock-200mm

A Toulouse : "Mon Point Conseil Ikea"

A Paris : Ikéa Décoration

N'allez pas dans ce nouveau magasin Ikea, situé en plein centre-ville de la ville rose pour y acheter un meuble ou un tapis ... Rien ne sera à vendre ! Comme son nom l'indique clairement, le "Point Conseil Ikea", de la galerie commerciale de l'Espace Saint-Georges sera en effet un lieu complètement dédié aux conseils. Des ordinateurs seront mis à la disposition des visiteurs afin qu'ils puissent y concevoir leur projet, accompagnés en cela par des coachs, bookés à l'avance. Un service qui sera facturé selon l'ampleur du projet (9 euros, par exemple, pour la conception d'un dressing. 79 euros pour l'aménagement d'une maison...). Mais pour autant, le business continue, et les clients pourront également finaliser une commande dans un magasin Ikea. Ils bénéficieront en échange, d'une incitation sous forme de bons d'achats.S'il a pour point commun d'être situé en plein centre-ville, et de proposer des rendez-vous avec un architecte d'intérieur, le concept parisien diffère du toulousain ! Tout comme l' « IKEA City Paris la Madeleine » ouvert en 2019, l'« IKEA Décoration » dont l'ouverture est imminente, sera en effet un lieu de vente. Avec ses 1900 références de déco et d'accessoires, ce nouveau point de vente parisien de 2900 m2, répartis sur 3 niveaux, se veut le temple de la décoration, conçu autour de trois grandes familles : les arts de la table, le luminaire et le textile. Vous y trouverez des plantes, de la déco murale, de l'univers enfant, du linge de maison, des luminaires, de l'art de la table, etc. Les parisiens ne vont pas chez Ikéa, Ikéa a décidé de venir à eux ! L'ouverture de ce magasin situé au 144 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement, en plein cœur de Paris, marque en effet la volonté du groupe suédois d'offrir un point de vente de proximité aux parisiens et, pourquoi pas, d'inciter également les habitants de la petite et de la moyenne couronne à rejoindre le centre de Paris pour faire leurs achats déco. Et il développe pour cela différents arguments... Outre son emplacement emblématique (accessible via la station de métro et RER Châtelet-Les Halles, à près de 1,5 millions de personnes à moins de 30 min en transport en commun), IKEA Décoration revendique aussi un site éco-responsable et un parcours client très étudié. Il s'organisera en effet autour d'une allée principale à double sens pour fluidifier la circulation, et sera jalonné de bornes digitales permettant de se faire livrer les achats. Une appli permettra enfin le scannage des achats. Rendez-vous le 23 juin pour découvrir cet IKEA nouvelle version !