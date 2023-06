Hekla, la nouvelle méga tour de la Défense, a trouvé ses premiers locataires

Six mois après son inauguration, le gratte-ciel haut de 220 mètres, a attiré 2 locataires dont un qui ne sera de passage que pour quelques mois.

Avec ses 220 mètres de haut, cette tour a éjecté la tour Montparnasse du podium des 3 plus hauts gratte-ciel de France. Son nom? La Tour Hekla. Situé à La Défense, cet édifice de 49 étages ne manque pas d’atouts: une silhouette à géométrie variable et sa couleur changeante au gré de la journée. Inaugurée fin 2022, la première réalisation de Jean Nouvel dans le quartier d’affaires parisien n’arrivait pas à attirer des locataires pour ses 76.000 m² de bureaux. C’est désormais chose faite: les premiers occupants arrivent.

C’est d’abord un promoteur qui a pris ses quartiers dans la tour Hekla. Marignan Immobilier a signé un bail pour louer le 14e étage de la tour (1900 m²) et y loger 90 de ses salariés. Mais l’installation du promoteur français ne sera que temporaire: dans un peu plus d’un an, il s’installera dans son nouveau siège à Malakoff (92). Un autre locataire va bientôt rejoindre Marignan Immobilier dans la tour développée par Hines et AG Real Estate. Il s’agit d’un spécialiste de courtage, conseil et solutions logicielles: WTW (Willis Towers Watson) France, l’ex-Gras Savoye.

Basé pour l’heure à Puteaux, sur les quais de seine, le groupe international va s’implanter sur 5 étages (9600 m²) pour y installer 1000 collaborateurs. « Hekla révèle une nouvelle interprétation de l’espace de travail» , réagit Marc Bertrand, directeur général d’Amundi Immobilier, copropriétaire de la tour Hekla, avec Primonial REIM France qui souligne, par la voix de Grégory Frapet, son président du directoire, que la tour « incarne le renouveau de Paris La Défense et sa capacité à continuer à attirer des preneurs corporate de très grande qualité ».

Près de 3 mètres de hauteur sous plafond

Hekla a été pensée comme un hôtel de services. Grâce à un noyau compact, chaque étage dispose d’un plateau de 1500 m² très souple et facile à aménager. La luminosité est reine avec 2,9 mètres de hauteur sous plafond dont 2,45 mètres de vitrage. Les lieux regorgent de possibilité pour créer des espaces de convivialité. Mieux: chaque étage dispose d’espaces extérieurs, des loggias de 20 à 45 m², pour un total de 2500 m² sur l’ensemble de la tour. Et si cela ne suffit pas, cap sur les deux derniers niveaux de la tour, des espaces communs avec zones végétalisées et un coin bar/café qui sera aménagé en mode lounge d’aéroport.

Par ailleurs, les lieux disposeront de 5 espaces de restauration, d’une zone fitness ainsi que d’un superbe auditorium de 500 m² éclairé à la lumière naturelle et bénéficiant du statut d’Établissement recevant du public (ERP). Quant aux accès, la tour est située sur un hub majeur de transports en commun, sans oublier 1200 m² de local à vélos complet avec douches et atelier de réparation. La voiture individuelle est moins bien servie: seulement 53 places sur site mais 170 places dédiées au parking voisin du centre commercial des Quatre Temps.