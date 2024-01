Habitat inclusif, une plateforme et des aides-iStock-Yelizaveta Tomashevska

Qu’est-ce que l’habitat inclusif ?

Adapté aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, l’habitat inclusif est une solution de logement orientée autour d’un projet de vie en collectivité. Il offre une alternative à la vie en établissement tout en favorisant le maintien à domicile.

Qui peut en bénéficier ?

L’habitat inclusif s’adresse en priorité aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées en perte d’autonomie. Il est utilisé à titre de résidence principale et est accessible sans condition de ressource ni critère d’éligibilité spécifique.

Comment fonctionne l’habitat inclusif ?

L’habitat inclusif se présente comme un ensemble de logements ordinaires indépendants ou intégrés à un ensemble immobilier. Les habitants (entre 5 et 10 selon les modèles) y sont locataires, colocataires ou encore propriétaires. Ils y jouissent d’un espace de vie privé et partagent des lieux de vie en commun. Ils construisent ensemble un projet de vie sociale partagée et y participent activement. Les logements doivent être situés à proximité de transports en commun, des commerces, des services administratifs et de santé. Les habitants bénéficient ou peuvent solliciter des aides à domicile, un accompagnement social ou encore une offre de services médicaux selon leurs besoins de santé.

Quelles aides pour les habitats inclusifs ?

Parmi les différentes aides financières, les locataires d’habitats inclusifs qui répondent aux critères d’éligibilité peuvent bénéficier des aides au logement, comme l’APL. Au sein du projet, les salariés animateurs sont financés par l’aide à la vie partagée (AVP), versée par le Conseil départemental aux porteurs de projet. Les bénéficiaires d’un plan d’accompagnement individuel avec les services médico-sociaux sont éligibles aux aides du département ou de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Une plateforme pour soutenir les projets

Les habitats inclusifs sont généralement gérés par des associations, des collectivités locales, des mutuelles ou encore des bailleurs sociaux. Dans certains cas, les structures peuvent être directement gérées par les habitants. La plateforme monhabitatinclusif.fr, créée par la Caisse des Dépôts en partenariat avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le réseau Habitat Partagé et Accompagné (HAPA) vise à soutenir et à promouvoir les initiatives d’habitats inclusifs et partagés. Elle soutient notamment le montage des dossiers d’information et aiguille les porteurs de projets vers les différents types de financements dont ils pourraient bénéficier. L’objectif de la plateforme est de faciliter la mise en place des habitats inclusifs à travers le territoire. Fin 2023, on recensait 250 dossiers sur le site, déposés en seulement un an d’existence. Il y aurait actuellement 770 projets d’habitat inclusif en France métropolitaine et d’outre-mer. Le gouvernement prévoit la concrétisation de plus de 1000 projets d’ici 2026, avec l’aide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Cnsa).