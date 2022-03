Guerre en Ukraine : le carburant va augmenter de "8 à 10 centimes" partout en France, selon Michel-Édouard Leclerc

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars dimanche, proche de son record absolu. Et pour le patron de l'enseigne de grande distribution, les prix devraient continuer de monter dans les prochaines semaines.

"Je ne sais pas si véritablement, les États européens vont arrêter d'acheter toute cette énergie en Russie", a analysé Michel-Édouard Leclerc. ( AFP / FRED TANNEAU )

La guerre en Ukraine va impacter le porte-monnaie des Français dès cette semaine, avec une hausse des prix des carburants "de 8 à 10 centimes" dès cette semaine, a prédit Michel-Édouard Leclerc, lundi 7 mars.

"La barre mythique des 2 euros (le litre, ndlr) est dans toutes les têtes, a expliqué sur franceinfo le président du comité stratégique des centres Leclerc. On y arrive à Paris cette semaine. Il va avoir une augmentation de 8 à 10 centimes dans toutes les stations de France dans la semaine."

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars dimanche vers 23h GMT, proche de son record absolu de 147,50 dollars atteint en juillet 2008. Les cours de l'or noir sont ensuite redescendus, avant de progresser à un rythme échevelé : après 6h20 GMT le baril de WTI américain bondissait de 9,04% à 126,14 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord s'envolait de 10,12% à 130,06 dollars.

"Je pense que ça va continuer à monter"

"Je pense que ça va continuer à monter dans les semaines suivantes , la tendance est à la hausse, a poursuivi Michel-Édouard Leclerc. Je ne sais pas jusqu'où c'est vraiment durable. Si vous regardez bien l'application des sanctions économiques, on continue à acheter du gaz et du carburant russe. Le tiers de notre carburant sur la façade Atlantique par exemple, il vient des Russes. Le problème c'est de passer d'un approvisionnement à un autre".

Le pétrole, "ça met un mois pour venir des États-Unis en bateau", a souligné Michel Édouard-Leclerc. "Je ne sais pas si véritablement, les États européens vont arrêter d'acheter toute cette énergie en Russie".

Même son de cloche du côté de Dominique Schelcher, président de Système U. "La conséquence la plus forte de ce conflit en Ukraine, il faut être clair et transparent, c'est la hausse brutale du carburant dans les jours qui viennent, avait-il estimé jeudi sur RMC . L'euro est en train de s'affaiblir face au dollar. Nous, le carburant qu'on achète ce matin, coûte au moins une dizaine de centimes plus cher au litre. C'est la réalité concrète de la guerre pour les Français ce matin."