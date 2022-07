Glaces, saucisses, melon… Comment l'inflation frappe (ou pas) les produits phares de votre été

Avec la hausse des prix de l'alimentation de 5,7% sur un an, les vacanciers doivent s'attendre à payer plus chers beaucoup de «best-sellers» estivaux.

Des saucisses grillées au barbecue, une glace dégustée au bord de la plage, une pinte de bière prise en terrasse. De petits plaisirs estivaux que les Français voudront, comme d'habitude, apprécier pendant leurs vacances. Sauf que l'inflation est passée par là. Sur l'alimentation, la hausse des prix a atteint 5,7% en juin sur un an selon l'Insee . Le Figaro fait le point sur l'impact de l'inflation sur les aliments et boissons stars de l'été.

Des hausses à prévoir sur les glaces

C'est l'une des stars incontestées de l'été. Les glaces devraient toujours avoir autant la cote cette année, malgré un prix plus élevé. « En bord de mer, ça devrait être rare de trouver une boule à 2,50 euros chez un artisan glacier. On sera plutôt autour des 3 euros », prévient Bruno Aïm, président de la Confédération nationale des glaciers de France (CNGF).

En cause notamment, la hausse des coûts des matières premières : « Les framboises ont pris 70% d'augmentation ces derniers mois, les œufs 60%. Quant aux stabilisants, qui donnent la texture à la glace, on l'achetait auparavant entre 15 et 18 euros le kilo, alors qu'on est maintenant entre 45 et 55 euros le kilo. » Des augmentations auxquelles il faut ajouter celles de l'électricité et du gaz. « On a tous des chaudières, de manière à pasteuriser les glaces à sorbets », explique Bruno Aïm, qui dit payer « 1000 euros de plus par mois d'électricité » en ce moment.

La même tendance haussière est à l'œuvre en grande surface alimentaire, pour les glaces industrielles. Les « spécialités glacées individuelles » ont en effet augmenté de près de 5% en juin sur un an, selon les chiffres du panéliste IRI.

Le prix du barbecue flambe

L'été, c'est évidemment la saison des barbecues. Saucisses, côte de bœuf, grillades, le choix de viandes est large. Toutes ont subi des hausses de prix. « Les évolutions de prix se calent sur l'inflation, donc entre 4 et 7% », indique-t-on à la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT).

« Une saucisse qui coûtait 1,20 euro va coûter 1,25 euro. La brochette de bœuf que vous payez 3 euros ou 3,50 euros, vous allez la payer 10 centimes de plus. Pour une côte de bœuf, on est à un euro de plus », illustre ainsi le président de l'organisation professionnelle, Jean-François Guihard. Selon les données de l'IRI, qui prennent en compte uniquement les prix en supermarché, les chipolatas et merguez ont pris pas moins de 11% en juin en un an.

Plusieurs facteurs sont à l'œuvre derrière ces hausses. L'un est ancien : la baisse de la production année après année. « On perd 2% des éleveurs de bœufs tous les ans, par manque de rémunération », soulève Jean-François Guihard. D'autres sont liés à la guerre en Ukraine : la hausse des coûts de l'énergie - « le gaz et l'électricité pour les poulaillers et les élevages porcins par exemple, les carburants pour les machines agricoles » - et l'augmentation des coûts de l'alimentation céréalière du bétail.

Au-delà de la viande, c'est tout le budget barbecue qui flambe. Car les sauces et condiments ont aussi augmenté : +14% en un an pour la moutarde, +8% pour la mayonnaise et +4% pour le ketchup, selon l'IRI. Les chips ne sont pas en reste, avec un bond d'environ 5,5% en un an. « Car elles sont pour la plupart faites avec de l'huile, souvent de tournesol », explique Emily Mayer, experte à l'IRI. Cette huile a vu son prix exploser à la faveur du conflit en Ukraine, le pays étant le premier exportateur mondial de ce produit.

Côté mer en revanche, les prix semblent stables ces derniers mois. Ainsi en va-t-il pour les crevettes roses (18,30 euros le kilo en mai selon l'Insee) ou pour les huîtres (9,50 euros la douzaine en avril). À noter toutefois l'augmentation significative du prix des tourteaux. Le kilo coûtait en moyenne 32% plus cher en mai 2022 qu'en mai 2021, selon les données de l'Insee.

La bière plus chère, le pastis en baisse

Le soleil tape fort et vous n'avez qu'une envie : vous désaltérer en prenant un verre en terrasse. Si vous êtes plutôt « softs », il faut s'attendre à payer son Coca plus cher. Les boissons au cola ont en effet pris près de dix centimes d'euros en un an, entre mai 2021 et mai 2022, selon l'Insee (de 3,32 à 3,41 euros). Pour les boissons alcoolisées, le demi de bière blonde a lui augmenté de 5% entre mai 2021 et mai 2022 selon l'Insee, pour s'afficher à 3,18 euros en moyenne.

Les données récentes manquent pour le rosé, particulièrement consommé l'été. Par exemple, pour les vins de Provence rosés, elles datent de 2021. Celles-ci montrent que les prix sont sur une pente ascendante : en moyenne, un litre acheté en grande surface alimentaire coûtait 8,40 euros l'an dernier, contre 4,45 euros en 2011, selon les chiffres du comité interprofessionnel des vins de Provence (CIVP).

En période de chaleurs, l'eau reste l'allié numéro un. Mais elle aussi subit l'inflation. En grande surface alimentaire, les eaux ont pris 4,7% en juin sur un an, selon les données du panéliste IRI. « C'est une question de hausse des coûts d'emballage, de l'énergie et de transport », précise Emily Mayer, directrice Business Insight (perspectives commerciales) au sein du cabinet. À l’inverse, les apéritifs anisés, pastis en tête, ont vu leurs étiquettes baisser de 1,4%. Et ce malgré l'inflation du verre, note Emily Mayer. Mais il y a une explication : « Les apéritifs anisés sont des produits emblématiques, qui font partie des catégories marqueurs pour les enseignes. Chacune a envie de batailler pour être la moins chère. »

Des fruits et légumes plus abordables

Melon, pastèque, abricots, tomates, pêches... C'est le retour des fruits et légumes d'été, gorgés de soleil. Bonne nouvelle pour le portefeuille, « ils sont beaucoup moins chers que l'été dernier », affirme Christel Teyssèdre, présidente de la fédération syndicale Saveurs Commerce, qui représente les commerçants spécialisés en fruits et légumes. La météo plus favorable cette année en est la raison. « Même si cette année on a eu un peu de gel, ça a été beaucoup moins fort que l'an dernier », explique la primeur du Lot.

Toutefois, en observant les données de FranceAgriMer, cette observation générale ne se vérifie pas pour tous les fruits et légumes d'été. Elle est réelle pour le kilo d'abricots - il valait en moyenne 4 euros en grande et moyenne surface fin juin, soit près de 40 centimes de moins que l'an dernier à la même époque -, le kilo de cerises - 6 euros le kilo contre 9 euros il y a un an - ou le melon - le Charentais jaune de 800 à 1150g valait en moyenne 2,12 euros fin juin, 60 centimes de moins que l'an dernier. Mais pas pour les tomates - 2,70 euros le kilo pour les petites tomates rondes, contre 2,40 l'an dernier - ou pour les concombres - 1,18 euro la pièce contre 1,09 il y a un an.

De plus, le mois dernier, certains consommateurs ont signalé sur les réseaux sociaux des melons allant jusqu'à 7 euros pièce en supermarché. Les producteurs expliquaient ces tarifs par la sécheresse et la guerre en Ukraine, qui a eu pour conséquence une flambée des matières premières. Depuis fin juin, les productions française et espagnole sont entrées en concurrence, faisant baisser les prix pour les consommateurs.

Idéals pour accompagner les tomates ou les concombres dans une salade, les fromages frais subissent aussi l'inflation. En rayons, la feta a vu ses étiquettes gonfler de 8% sur un an en moyenne selon l'IRI, et la mozzarella de 4%. Pour accompagner le tout, l'huile d'olive a de son côté pris 9,5% en un an. « Elle a subi un report de consommation, après les pénuries d'approvisionnement en huile de tournesol », observe Emily Mayer.

Et au restaurant ?

Les vacances sont souvent l'occasion de décompresser autour d'un bon repas au restaurant. Là aussi, les estivants doivent s'attendre à voir la note grimper par rapport aux étés précédents. Selon une enquête du GNI (Groupement national des indépendants) et du cabinet Food Service Vision, datée du mois dernier, les restaurateurs indépendants ont en moyenne appliqué sur leur carte une hausse de 4,2% depuis février. « Mais impossible de dire sur quels plats elle se répercute, cela va dépendre de chaque établissement », souligne Franck Trouet, porte-parole du syndicat de la restauration.

La hausse des prix des ingrédients de base est à l'origine de cette inflation (+23,9% pour la moutarde selon l'étude du GNI et de Food Service Vision, +28,2% pour la viande de bœuf, +14,6% pour les frites), de même que celles des tarifs de l'énergie. Sans oublier l'augmentation des rémunérations entrée en vigueur au printemps après un accord entre patronat et syndicats.