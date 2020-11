Générer de la performance au travers de placements responsables

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Une tribune rédigée par Bettina Mazzochi directrice de la clientèle retail de BlackRock en France

La dynamique positive des placements durables peut être une solution pour répondre à l'aversion des investisseurs Français pour les risques financiers.

L'investissement socialement responsable est, plus que jamais, un enjeu majeur pour les investisseurs français, comme le montrent les résultats de l'enquête People &Money, menée par BlackRock auprès de plus de 26,000 investisseurs dans 18 pays, dont 514 personnes résidant en France (1). Les résultats soulignent que investisseurs français sont parmi ceux qui sont le plus convaincus, dans le monde, par l'importance de la responsabilité sociale. Parmi une liste de 10 thématiques pouvant être importantes au moment de leurs choix d'investissement, 74% des Français ont classé la durabilité environnementale à la 1ère place - un chiffre nettement supérieur à la moyenne européenne (60%).85% des investisseurs interrogés déclarent consommer de manière responsable, notamment en matière d'alimentation. Et une très large majorité d'entre eux (84%)estime que leurs investissements financiers devraient avoir un impact positif. Néanmoins, l'étude souligne qu'un grand scepticisme subsiste à l'égard des investissements durables : plus de deux tiers des Français interrogés (72%) (2) déclarent ne pas savoir comment la durabilité peut être mesurée, et de nombreux investisseurs continuent de penser que l'investissement durable se fait au détriment du rendement. C'est en réalité l'inverse : cette année, jusqu'à présent, 72% des fonds d'actions durables se sont placés dans la moitié supérieure de leurs catégories Morningstar, et les 26 fonds ESG ont tous surperformé les indices de référence. À la lumière de ces chiffres, les préjugés s'effacent et la demande augmente considérablement. Rien qu'au deuxième trimestre 2020, les investissements dans les fonds durables ont augmenté de 72% pour atteindre 71,1 milliards de dollars, au niveau mondial. L'Europe représentant la plus grande part des flux. Cette évolution montre que générer des rendements tout en étant responsable est pratique courante et que de nombreux investisseurs et entreprises se dirigent vers ces fonds ESG.

Chaque investisseur peut exprimer ses préférences à travers la grande diversité des fonds ESG.

En un an, le nombre de fonds répondant aux critères ESG a augmenté de 34 %

La gamme de produits financiers durables est très large, afin de répondre à l'appétit croissant dans ce domaine ainsi qu'à la demande variée des investisseurs en termes d'objectifs de rendement et de préférence de risques. En matière de gestion indicielle, de nombreux ETF durables sont basés sur les mêmes indices de référence et appliquent différents filtres de critères ESG afin d'exclure les entreprises ou les activités qui ne répondent pas préférences des investisseurs finaux. Les investissements durables peuvent également être affectés à des projets ayant des impacts environnementaux et sociaux positifs, tels que l'économie circulaire. Une autre option consiste à investir dans des fonds thématiques spécifiques, tels que les énergies renouvelables, la biotechnologie, les soins de santé ou la sylviculture durable.

Dans des marchés turbulents, les entreprises et les projets gérés selon des principes durables se sont avérés particulièrement résilients.

L'investissement durable devient la « nouvelle norme » en Europe

À long terme, la réglementation est également considérée comme l'un des moteurs de l'investissement durable et socialement responsable le plus important. Sur la base des résultats de l'accord de Paris sur le climat de 2016 et de l'Agenda 2030 des Nations- Unies, l'Union Européenne a adopté un plan d'action pour financer une croissance durable dès 2018. Elle prévoit notamment des flux de capitaux directs vers des investissements durables, une réduction des risques financiers liés au changement climatique ou aux catastrophes naturelles et aborde les questions environnementales et sociales. Cela accroît la transparence des investissements et des activités économiques. La dynamique positive qui s'est développée au cours des dix dernières années continuera à se renforcer. En Europe, l'investissement durable devient la « nouvelle norme ».

La durabilité devient un facteur encore plus déterminant après la crise du Covid

Les tendances observées par l'enquête BlackRock se sont nettement accéléré à la suite de la pandémie de Covid 19. Cela est particulièrement vrai en matière de durabilité et de responsabilité sociale, qui étaient déjà clairement visibles avant le début de la crise. En effet, dans des marchés turbulents, les entreprises et les projets gérés selon des principes durables se sont avérés particulièrement résilients. Ils ont réussi mieux que les autres à générer des rendements stables à long terme. Comment expliquer cette résilience ? Des recherches menées par BlackRock3 ont établi une corrélation entre la durabilité et des facteurs traditionnels tels que la qualité et la faible volatilité. Outre ces facteurs traditionnels, une série d'indicateurs liés à la durabilité, incluant notamment la satisfaction professionnelle des employés, la qualité de la gestion des relations avec les clients ou encore l'efficacité du conseil d'administration, sont également déterminants. Il n'y a probablement pas d'argument plus convaincant en faveur des investissements durables. Si la durabilité peut encourager l'investissement, elle est aussi le moyen d'aborder avec plus d'optimisme son avenir financier, étant un levier de sérénité à long terme.

(1) Cette enquête a été réalisée par BlackRock entre novembre 2019 et janvier 2020, auprès de 26 814 personnes interrogées dans 18 marchés. Les résultats pour la France sont disponibles ici :https://www.blackrock.com/fr/particuliers/a-propos-de-blackrock/people-and-money Les résultats à l'échelle mondiale sont ici : https://www.blackrock.com/corporate/insights/people-and-money

(2) Ce chiffre est en ligne avec les résultats à l'échelle mondiale : 67% des personnes interrogées déclarent ne pas comprendre comment la durabilité est mesurée en matière d'investissement