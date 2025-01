Fraude : il dérobe 179 000 euros à 29 CAF dans toute la France à l'aide de cartes d'identité falsifiées

L’homme aurait utilisé 28 cartes d’identité falsifiées pour ouvrir des comptes dans des banques en ligne. (Illustration). (AJEL / Pixabay)

Un habitant de Cannes (Alpes-Maritimes) était jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Nice, mercredi 15 janvier 2025. L’homme est soupçonné d’être l’auteur d’une escroquerie d’ampleur visant plusieurs Caisses d’allocations familiales (CAF), rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur . Actuellement en détention à la prison de Grasse, il comparaissait en visio depuis l’établissement pénitentiaire.

179 000 euros de préjudice

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre janvier 2021 et mai 2024. Déjà connu pour port d’armes et recel, le mis en cause aurait eu recours à 28 fausses cartes d’identité pour ouvrir des comptes dans des banques en ligne. Grâce à ce procédé, le Cannois aurait ainsi pu toucher illégalement des prestations auprès de 29 antennes de la CAF sur tout le territoire, comme celles du Haut-Rhin, des Alpes-Maritimes ou de Seine-Saint-Denis. Toutes se sont portées partie civile.

Au total, l’homme aurait empoché 179 000 euros de manière frauduleuse. Selon nos confrères, le préjudice aurait pu atteindre des millions d’euros. Jugé pour complicité dans ce dossier, son père était quant à lui présent physiquement à l’audience. Ce dernier a fait part de regrets. « Si j’avais su qu’il avait toutes ces pratiques, je ne l’aurais jamais aidé. J’ai fait l’erreur de l’aider » , a-t-il déclaré.

Une affaire renvoyée

De son côté, l’avocat du principal suspect a dénoncé la procédure, notamment la comparution immédiate, qui ne lui aurait pas laissé le temps de préparer le dossier. Il aurait été désigné seulement deux jours avant le procès, sans avoir pu rencontrer le mis en cause en prison. « Faire peser le poids de cette indélicatesse sur mon client n’est pas l’idée que je me fais de la Justice » , a-t-il déploré.

Finalement, le tribunal a décidé de renvoyer l’audience à une date ultérieure.