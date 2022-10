Moyens de paiement: le chèque, la carte bancaire et les espèces

Pour régler vos achats, les moyens de paiement les plus communs sont les espèces, les cartes bancaires et les chèques. Tous ont leur spécificité et répondent à des règles précises. Si vous perdez votre chéquier ou votre carte de paiement, vous devez faire opposition immédiatement.

Sommaire:

Les espèces

La carte bancaire

Le chèque

Les espèces

Le paiement en espèces (pièces, billets) est de plus en plus réglementé. Ainsi, vous ne pouvez pas régler un achat de plus de 1.000 € par ce moyen (sauf dans le cas d’une transaction immobilière où le paiement en espèces est autorisé jusqu’à 10.000 €). Le règlement en espèces d’un salaire n’est possible que si ce dernier est inférieur à 1.500 €.

À savoir

Un commerçant ne peut vous refuser un paiement en espèces, sauf si celui-ci est constitué de plus de 50 pièces de monnaie.

De moins en moins de paiements en espèces Le déclin du paiement en liquide se confirme, année après année. Ainsi, selon les données publiées par la Banque de France pour l’année 2018, 68 % des règlements réalisés dans l’Hexagone l’ont été en espèces, 27 % par le biais d’une carte de paiement et 5 % par un autre moyen (chèque, virement...). Le paiement en espèces concerne surtout les petites transactions (7,50 € en moyenne), mais le développement du paiement sans contact commence à modifier les habitudes.

La carte bancaire

Les cartes bancaires sont généralement payantes, sauf pour certaines banques sur Internet. Le coût annuel d’une carte dépend des prestations y étant attachées (assurances plus ou moins étendues, plafonds de retraits et de dépenses, débit immédiat ou différé). Il vous est généralement facturé mensuellement.

Il existe plusieurs sortes de cartes bancaires:

À savoir En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, vous devez faire opposition immédiatement en appelant le 0 892 705 705 (0,34 € par minute). Ce numéro est accessible sept jours sur sept, et 24 heures sur 24. Pensez à noter et conserver le numéro de votre carte: sans cet élément, vous devez d’abord contacter votre banque pour l’obtenir, puis appeler le serveur pour faire opposition.

Le chèque

En France, la délivrance d’un chéquier est gratuite, tout comme son utilisation. Toutefois, avant de vous fournir un chéquier, votre banque doit vérifier que vous n’êtes pas inscrit en tant qu’interdit bancaire sur le Fichier Central des Chèques (FCC) de la Banque de France.

Il existe plusieurs sortes de chèques:

À savoir En cas de perte ou de vol d’un ou de plusieurs chèques, il est important de faire opposition au plus vite. Vous devez avertir votre banque dans les 48 heures, par écrit. Et signaler cet événement au Centre National d’Appels pour les Chèques Perdus ou volés (CNACPV) en appelant le 08.92.68.32.08 (0,35 € par minute). Ce numéro est accessible sept jours sur sept, et 24 heures sur 24.

Les espèces sont encore largement utilisées, surtout pour les petits paiements. Au-dessus de 1.000 €, vous devez régler d’une autre manière, par exemple en chèque ou en carte bancaire. Il existe plusieurs sortes de chèques et de cartes bancaires. En cas de perte ou de vol , faites opposition immédiatement.