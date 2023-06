Forêts, vignes, prés… Les prix du foncier à connaître

Chaque année, avant l’été, le groupe Safer, formé des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et de sa Fédération nationale, présidée par Emmanuel Hyest, publie une étude exhaustive sur le prix des terres. (© Freepix)

Chaque année, le groupe Safer réalise un travail colossal d’analyse des marchés fonciers ruraux. Voici les principaux enseignements à retenir pour les terres et prés, les maisons situés à la campagne, les vignes et les forêts.

C’est une véritable mine d’informations pour les investisseurs. Chaque année, avant l’été, le groupe Safer, formé des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (lire l'encadré) et de sa Fédération nationale, présidée par Emmanuel Hyest, publie une étude exhaustive sur le prix des terres, avec le concours du ministère de l’Agriculture.

Après la reprise généralisée des marchés en 2021, qui faisait suite à la crise sanitaire, le millésime 2022 se révèle bien plus contrasté. Les marchés fonciers agricoles et forestiers se situent à leur plus haut niveau. En revanche, une nette baisse des transactions est observée à la fois pour les maisons à la campagne et le foncier destiné à l’urbanisation.

Le foncier, ressource stratégique

Le nombre de transactions s’est ainsi contracté de 6%, à 374 000, et le total des surfaces échangées s’est tassé de 0,9%, à 763 000 hectares. Aussi, la valeur des transactions s’est-elle réduite de 6%, à 46,2 milliards d’euros. Le marché des terres et prés représente 63% des surfaces échangées, loin devant les forêts (20%), alors que celui des maisons à la campagne contribue à 65% de la valeur totale, devant les terres agricoles (15%).

L’agriculture n’est de fait pas immunisée contre la crise économique, les mutations du commerce et les enjeux de réindustrialisation.

«On mange moins de viande, on boit moins de