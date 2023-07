Fonds en euros : les assureurs ont en réserve l’équivalent de 5,4 points de rendement

Crédit photo : 123RF

En 2022, face à la concurrence du Livret A, les assureurs ont été nombreux à puiser dans leurs réserves afin de distribuer un rendement suffisamment attractif pour leur fonds en euros. Leurs réserves sont-elles encore suffisantes ? L'ACPR vient de publier une étude qui fait l'état des lieux des réserves des fonds en euros des contrats d'assurance vie du marché.

Avec la remontée rapide des taux d'intérêt et une rémunération du livret A à 2,00 % puis 3,00 %, les assureurs avaient intérêt à proposer un rendement 2022 suffisamment attractif pour les fonds en euros de leurs contrats d'assurance vie. Mais avec la baisse des taux d'intérêt de ces dernières années, les fonds en euros sont constitués d'un stock important d'obligations à faible rendement qui, si elles sont cédées avant leur terme pour être remplacées par des obligations à meilleur rendement, conduisent les assureurs à enregistrer des moins-values. Craignant une vague de rachats massifs les obligeant à vendre ces obligations, les assureurs avaient donc intérêt à booster les taux de rendement 2022 de leurs fonds en euros. Pour cela, un grand nombre d'entre eux ont dû puiser dans leurs réserves. Que restent-il de ces réserves ? Sont-elles encore suffisantes ? L'ACPR (l'autorité de contrôle) vient de publier une étude qui fait l'état des lieux des réserves des fonds en euros des assureurs.

Comment les réserves sont-elles constituées ?

Les compagnies d'assurance-vie sont tenues de reverser à leurs assurés au moins 85 % des intérêts générés par leur fonds en euros. Ces bénéfices peuvent être versés immédiatement ou bien être mis en réserve sous forme de PPB (provision pour participation aux bénéfices) pour être versés aux assurés ultérieurement. La PPB appartient collectivement aux assurés et doit leur être redistribuée dans un délai de 8 ans. La PPB sert ainsi de variable d'ajustement des taux de rendement, car elle permet de lisser dans le temps les taux de rémunération servis aux assurés.

Stabilité de la provision pour participation aux bénéfices

Dans son étude, l'ACPR s'est intéressée à la PPB de 100 organismes parmi lesquels 62 assureurs et bancassureurs et 23 mutuelles. Il en ressort qu'après plusieurs années de hausse, la PPB des acteurs du marché est stable et représente 5,4% des provisions d'assurance-vie. Cela signifie que les organismes ont en réserve l'équivalent de 5,3 points de rendement pour leur fonds en euros, ce qui devrait leur permettre de doper les taux servis sur leurs fonds en euros à l'avenir. En 2013, la PPB du marché ne représentait que 1,90 %. Les assureurs ont progressivement reconstitué leurs réserves au fil des années. Elles ont dépassé le seuil des 5% en 2020.