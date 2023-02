Certains locataires pourront désormais payer leur loyer lors de leur passage chez le buraliste. Un nouveau service mis en place par la Française des Jeux (FDJ) grâce à l’application Nirio. Pour le moment, ce service concerne environ 150 000 foyers français logés par quatre bailleurs sociaux dans 650 communes françaises.

FDJ propose le paiement du loyer chez les buralistes-iStock-AdrianHancu

Qui pourra payer son loyer en bureau de tabac ?

Dans un récent communiqué, la FDJ a annoncé la mise en place de ce nouveau service, garanti par l’application Nirio. « En France, près de six millions de foyers, soit environ 20 % de la population française, ne souhaitent pas avoir recours au prélèvement bancaire automatique pour régler leurs factures » a indiqué la FDJ. Grâce à l’application Nirio, le paiement des loyers sera donc simplifié pour environ 150 000 foyers répartis dans 650 communes en France, au lancement du service. Des locataires logés par quatre bailleurs sociaux, à savoir : Seqens – Groupe Action Logement (Île-de-France), Dynacité Logement (Auvergne-Rhône-Alpes), Côté d’Azur Habitat (Région Sud) et Limoges Habitat (Nouvelle-Aquitaine). Il s’agit donc pour le moment des locataires en HLM.

Comment procéder au paiement chez son buraliste ?

L’application Nirio a été conçue pour être facile à utiliser. Ainsi, pour pouvoir régler son loyer chez un buraliste, le locataire doit tout d’abord télécharger l’application sur son smartphone, puis scanner sa facture dans l’application afin de générer un code de paiement. Puis, ce code doit être présenté au buraliste agréé ainsi qu’une pièce d’identité. Enfin, le locataire pourra choisir s’il veut régler en carte bancaire ou en espèces, et recevra son justificatif de paiement. Cependant, ce service ne sera pas disponible dans n’importe quel bureau de tabac. En effet, le buraliste doit être enregistré auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour pouvoir proposer ce service. Pour le moment, 9 000 buralistes partenaires de FDJ services sont enregistrés et la liste est consultable sur l’application Nirio ou sur le site nirio.fr. Près d’un tiers des buralistes ont été formés et pourront accompagner les clients dans leurs démarches.

Bientôt possible de payer d’autres factures dans des bars-tabacs

Il était déjà possible de payer certaines factures en bureau de tabac, dont des amendes, des factures de cantine ou de crèche, mais aussi des impôts comme la taxe d’habitation et la taxe foncière. À condition que le montant de l’impôt ne dépasse pas les 300 euros. Mais la FDJ compte aller plus loin, et permettre aux Français de payer leurs factures d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphonie en bureau de tabac. « À terme et au gré des partenariats noués par FDJ Services, il sera possible de payer ses factures d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphonie dans le réseau FDJ agréé Nirio », précise la FDJ dans son communiqué. La Française des Jeux espère « devenir l’acteur de référence des services de paiement de proximité en France », pour « remettre un contact humain au cœur du processus de paiement ».