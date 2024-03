Faut-il rénover un logement avant de le vendre ? / iStock.com - KangeStudio

Qu’est ce que la « valeur verte » ?

La nécessité de réduire les gaz à effet de serre, conjuguée aux augmentations récentes des prix de l’énergie incitent les propriétaires à engager des travaux permettant de réduire leur consommation énergétique. Ainsi, que le bien soit à vocation locative ou non, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu crucial pour les propriétaires... En effet, louer un habitat dont la consommation est supérieure à 450 kWh/m2/an, est devenu impossible depuis le 1er janvier 2023. Ce seuil se durcira d’ailleurs encore bientôt, passant à 420 kWh/m2/an, au 1er janvier 2025. Et si occuper lui-même son logement reste certes possible pour le propriétaire, quel que soit l’état de son DPE, la performance énergétique de son bien en impacte la valeur et demeure un argument de vente... En attestent notamment ces chiffres communiqués par les Notaires de France (étude statistique réalisée en octobre 2018) : « En 2017, les maisons anciennes disposant d’une étiquette énergie au DPE A ou B se sont vendues en moyenne 6 % à 14 % plus cher que celles ayant une étiquette D. En 2017, les appartements anciens d’étiquette énergie A-B se sont vendus en moyenne de 6% à 22% plus cher que les appartements d’étiquette D. Pour les logements construits depuis 2001, la plus-value engendrée par une meilleure étiquette est de l’ordre de 5% pour la classe C et de 10% pour la classe A-B. ».

Quels projets de rénovation privilégier pour améliorer la performance énergétique d’un logement ?

Sans surprise, les travaux préconisés sont ceux qui bénéficient des aides de l’Etat, dont les plus significatives sont les CEE (Certificat d’économies d’énergie) ou MaPrimeRénov’. Ouverts à tous, ces coups de pouce financiers peuvent par exemple être sollicités dans le cadre de travaux visant à : Améliorer l’isolation du logement : la toiture (qui peut, selon l'Ademe, représenter jusqu'à 30% des déperditions thermiques), les combles, les murs (réduction de 25% de pertes de chaleur) ou encore les sols (-10% de pertes énergétiques), Changer les fenêtres : remplacer des vitrages simples par des double-vitrages, permet de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie, Remplacer un système de chauffage énergivore (ex : électrique, ou au fioul), par un système plus économe et moins polluant (ex : chauffage au bois ou pompe à chaleur…).