Paiement sans contact, achat en ligne : comment tout payer avec sa carte sans dépasser le plafond ?

Comment optimiser l'utilisation de sa carte bancaire en matière de paiements ( Crédits : Adobe Stock)

Avec la pandémie, l'e-commerce a explosé, la part des ventes au détail en ligne dans les ventes au détail totales passant de 16 % à 19 % en 2020. En outre, les consommateurs ont bien souvent privilégié le paiement par carte bancaire (et notamment le paiement sans contact pour régler leurs achats). La carte bancaire a donc été mise à contribution pour régler ses achats, entraînant parfois quelques problèmes pour les plus dépensiers. Comment tout payer avec sa carte sans dépasser le plafond ? Découvrez dans cet article 4 astuces qui vous permettront de régler vos achats en toute tranquillité.

Relever son plafond

D'abord, le plus simple, c'est encore d'augmenter le plafond de ses paiements par carte bancaire. Attention à bien demander à relever vos paiements et non vos retraits, qui sont deux choses très différentes. Cette opération peut se faire sur l'appli de votre banque pour les banques en ligne, néobanques et bon nombre de banques de réseaux. Si votre banque ne permet pas de procéder soi-même à cette modification en ligne ou que vous êtes peu à l'aise avec les outils informatiques, vous pouvez également en faire la demande auprès de votre conseiller bancaire ou bien au guichet.

Attention tout de même, les plafonds de paiement ne peuvent être relevés de façon trop importante. Sachez que le plafond par défaut est très variable selon la gamme de votre carte (les Visa et Mastercard Classique permettent d'accéder à un plafond inférieur à la Visa Premier et à la Mastercard Gold qui elles-mêmes ont un plafond moins élevé que la Visa Infinite et la Mastercard World Elite). Il est cependant le plus souvent possible de le relever légèrement, de manière temporaire ou non. Gardez toutefois à l'esprit que le plafond de vos paiements sera tout de même en adéquation avec vos revenus et que vous ne pourrez pas espérer voir votre plafond relever à 6 000 euros par mois si vous gagnez le SMIC.

Opter pour le prélèvement SEPA

Au lieu de payer par carte vos achats en ligne, vous pouvez tout à fait procéder à un virement SEPA ponctuel. Le virement peut être immédiat mais certaines banques facturent cette opération. Attention donc au coût qui pourrait en résulter. Pour mettre en place ce type de paiement, vous devrez connaître les coordonnées bancaires du commerçant chez qui vous souhaitez faire un achat. Il faut aussi bien sûr qu'il propose à sa clientèle le règlement par virement, ce qui est loin d'être toujours le cas, ce type de paiement étant pour l'instant assez confidentiel mais pourrait se développer dans les années à venir.

Payer en 3 fois

Autre moyen de ne pas dépasser son plafond de paiement, le paiement en 3 fois (voire plus). Le paiement est ainsi étalé sur plusieurs mois et minimise l'impact de votre dépense sur le plafond de votre carte bancaire. Attention tout de même, tous les commerçants ne le proposent pas et ceux qui le proposent peuvent parfois facturer ce service, avec un pourcentage appliqué au montant total de la commande, parfois avec une limite de X euros maximum, mais parfois aussi avec un montant minimal. Plus le paiement est fractionné, plus la facture a tendance à s'alourdir. Attention donc à bien anticiper le coût de cette opération et à privilégier les commerçants qui pratiquent le paiement en trois fois sans frais.

Utiliser un compte Paypal

Enfin, pour ne pas dépasser le plafond de paiement de votre carte bancaire, vous pouvez aussi utiliser un compte Paypal que vous aurez au préalable relié à votre compte en banque en signant un mandat de prélèvement.