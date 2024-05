Face à l’inflation, le recours accru au crédit à la consommation

Sur les 396 000 demandes de prêts à la consommation déposées auprès de la société de courtage Meilleurtaux en 2023, 56 % sont vouées à boucler les fins de mois des ménages. Ce chiffre atteint même 63 % lorsque les demandes émanent d'emprunteurs célibataires.

Ce mécanisme d'emprunt généralement utilisé pour s'acheter un véhicule ou une machine à laver, pour financer un voyage ou des petits travaux chez soi, couvre désormais des dépenses qui n'ont rien à voir avec ce que l'on appelle la « consommation plaisir », mais beaucoup plus à voir avec les difficultés à boucler un budget trop serré : s'acquitter d'une facture de gaz ou d'électricité en augmentation, régler sa taxe foncière, payer la cantine des enfants, etc.

L'inflation (4,9 % contre 5,2 % selon l'Insee) explique, en grande partie, cet engouement pour les prêts à la consommation, que l'on peut obtenir plus facilement et plus rapidement que d'autres types de prêts, sans besoin de justificatif dans la limite d'une certaine somme.

Le nombre de demandes de prêts à la consommation a augmenté de 10 % en 2023 par rapport à 2022, toujours selon Meilleurtaux.com, mais le montant accordé a diminué, passant de 10 300 euros en 2022 à 8 000 euros en 2023.

Certes, le crédit à la consommation améliore momentanément la