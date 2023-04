Eva Longoria vend cette luxueuse villa colorée pour 23 millions de dollars

L’actrice et son mari veulent se séparer de leur domaine de Beverly Hills pour près du double du prix payé il y a 5 ans.

Ni femme au foyer, ni franchement désespérée, Eva Longoria est plutôt une femme d’affaires avisée. Avec son mari, le producteur et homme d’affaires José Bastón, ils forment ce que les Anglo-Saxons appellent un «power couple» du showbiz et ont adopté le style de vie qui va avec. La preuve avec la récente mise en vente de leur modeste demeure proposée par les agents immobiliers Eddie Fallah et Danny Brown du réseau Compass pour la somme de 22,89 millions de dollars (21,9 millions d’euros) . Un montant d’autant plus important que le couple marié depuis 2016 avait acheté les lieux peu de temps après pour 13,5 millions de dollars (12,4 millions d’euros), comme le rappelle le site Dirt .

Certes, l’addition est stratosphérique mais les millionnaires qui achèteront les lieux auront droit à de belles prestations. Nichée dans les hauteurs de Beverly Hills , la propriété construite en 2016 est accessible par une tortueuse voie privée et dispose de tous les équipements de sécurité nécessaires (portail électronique, vidéosurveillance , etc.). Pas de souci non plus pour accueillir une grande famille et des amis puisque la villa compte un peu plus de 1000 m² habitables, 5700 m² de terrain et offre 8 chambres et 9 salles de bains.

Architecte frustré

Côté style, c’est ce que les Américains désignent comme une «villa coloniale espagnole». Mais il faut noter que celle-ci est particulièrement sobre à l’intérieur et se démarque actuellement par sa déco très colorée, à la mode «pop». Il faut dire qu’Eva Longoria n’a pas hésité à décrire son époux pour le magazine Architectural Digest comme un «architecte d’intérieur frustré», grand amateur d’un style épuré et contemporain, sans pour autant sacrifier le confort et les prestations. On peut constater par ailleurs sur les photos qu’il est également amateur d’art, notamment avec la présence dans la salle à manger d’un tableau en forme de cœur de l’artiste britannique Damien Hirst. Une pièce qu’il a offerte à son épouse quand il a appris qu’elle était enceinte. Quant au dressing (voir diaporama), il ne laisse pas de doute sur la passion de madame pour les escarpins.

Parmi les autres points forts de cette demeure baignée de lumière, on trouvera une belle cave à vin, là aussi joyeuse et colorée, une superbe bibliothèque, un salon cinéma et multimédia, un bureau de télétravail équipé dernier cri sans oublier la piscine et même le terrain de tennis. On trouve de la couleur jusque dans les assortiments multicolores des poids de la salle de sport. Et comme Eva Longoria aime à rappeler que la cuisine est sa pièce préférée, celle qui vient de lancer une gamme d’ustensiles de cuisine a soigné cette partie de la maison avec beaucoup d’espace et de luminosité avec un coin petit-déjeuner. Enfin, une deuxième cuisine de réception n’a pas été oubliée pour les grandes occasions.