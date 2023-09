Et si les JO étaient responsables de la trop faible baisse des prix immobiliers?

INFOGRAPHIES - Selon une étude récente, les perspectives de gains pour des locations touristiques et l’attente de hausse des prix post-JO maintiennent les prix de la pierre à un niveau trop élevé.

Même si la baisse des prix de la pierre est enclenchée partout en France depuis quelques mois déjà, tous les spécialistes s’accordent à reconnaître qu’elle est encore bien trop limitée. La faute à des vendeurs qui ne sont toujours pas prêts à rogner plus sérieusement leurs plus-values? Pas seulement, à en croire une étude menée par la plateforme d’investissement locatif Masteos, selon laquelle les JO 2024 pourrait avoir leur part de responsabilité. «Tout est parti d’une discussion de taxi, admet Thierry Vignal, président de Masteos. Je remarquais autour de moi une agitation, un fantasme autour des gains à tirer des JO 2024 que ce soit par des locations touristiques ou avec des plus-values après les Jeux. Et nous avons voulu en avoir le cœur net avec Masteos, pour avoir des données factuelles et savoir ce qu’il en est vraiment.»

Des revenus multipliés par 3,5

Et les chiffres semblent donner raison à la voix de la rue. Selon les éléments rassemblés pour l’étude, les villes hôtes enregistrent une plus-value moyenne de 17% après le passage des Jeux. Mais ce qui agite le plus les propriétaires immobiliers, surtout parisiens, c’est la perspective de bonnes affaires en location touristique. À en croire l’étude, la grande fête de l’olympisme permet de multiplier les prix des nuitées touristiques par 1,5 à 3,5 selon les villes. Ce sont clairement les Parisiens qui devraient réaliser les meilleures affaires, les Marseillais pouvant espérer un joli x2,5, les autres villes devant se contenter d’un (gros) coup de pouce de 50% (voir infographie) .

«Cette volonté de louer sa résidence principale pendant les JO est massive et crée un effet de report de projets de vente qui a été largement sous-évalué» , souligne Thierry Vignal. Il a notamment relevé une très grande activité actuelle du côté des conciergeries Airbnb qui géreront les arrivées et départ de vacanciers «olympiques». Il est vrai qu’un tarif moyen de la nuitée évalué à 812 euros à Paris, cela peut donner à réfléchir... Mais malgré les résultats de son étude, le dirigeant estime que ses enseignements ne seront pas forcément vérifiés et surtout qu’ils ne sont pas souhaitables. «Malgré une situation de plus-values systématiques par le passé, cela ne signifie pas que cela va se reproduire pour Paris et j’en doute même, dans la conjoncture actuelle» , admet Thierry Vignal. Et pour les prix très élevés actuellement pour les locations Airbnb , il n’est pas convaincu que la tendance se maintiendra dans les mois qui viennent. «Il y aura sans doute un nombre grandissant de Parisiens qui vont se réveiller tardivement, faisant augmenter l’offre, estime-t-il. Or, la demande ne devrait pas évoluer subitement. Je ne crois pas aux bonnes affaires tardives pour les propriétaires, la clientèle des JO sécurise son voyage longtemps à l’avance et les prix devraient plutôt baisser par la suite.»

Entre espoir de plus-value (ou au moins d’une meilleure résistance à la baisse des prix) et rêve de gros revenus locatifs, bon nombre de propriétaires différeraient donc la mise en vente de leur logement. Résultat: une offre qui tend à baisser et des prix qui résistent plus que de raison. «Ce rêve des JO envoie deux mauvais signaux qui raréfient l’offre et maintiennent des prix artificiellement élevés, résume Thierry Vignal. Un grand nombre de propriétaires estiment qu’il faut reporter la vente de leur logement pour empocher des revenus Airbnb et, selon eux, cette attente devrait permettre de retrouver des taux d’intérêt plus bas.» Des chimères, selon lui, qui pourraient bien créer quelques désillusions à l’avenir.