Escroquerie : comment éviter les arnaques sur les plateformes de services entre particuliers ?

En aucun cas un internaute ne doit transmettre sa carte d'identité ou son permis de conduire à un autre particulier. (Illustration) (Rupixen / Pixabay)

Que ce soit pour trouver un logement, une voiture ou un trajet, les Français se tournent de plus en plus vers les plateformes de services entre particuliers. Des arnaques peuvent toutefois se dissimuler derrière certaines offres en ligne. Voici quelques réflexes à adopter pour tenter de les éviter.

Les services entre particuliers ont la cote dans l'Hexagone. En effet, les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser les plateformes dédiées afin d'éviter de payer des coûts supplémentaires (frais d'agence, etc). Malheureusement, le succès de ces sites s'accompagne d'une recrudescence des arnaques. Nos confrères du Parisien ont rappelé trois réflexes à adopter afin d'éviter de tomber dans le piège.

Le premier est de privilégier les contacts sur la plateforme et rien que sur la plateforme. La plupart des sites disposent en effet d'un parcours d'achat ou de location sécurisé de bout en bout. Contacté par le quotidien, un avocat spécialisé en droit du numérique incite les internautes à être « extrêmement vigilant » lorsqu' « une personne vous emmène sur un autre site ou vous contacte par mail » . L'expert rappelle à ce propos que la responsabilité des plateformes ne peut être engagée si l'internaute s'est fait arnaquer hors de leur cadre.

« Un escroc n'aura jamais de passif sur son annonce »

Autre élément à prendre en compte : les avis et les retours donnés par de précédents particuliers. « Si la personne n'a jamais réalisé de location ou n'a absolument aucune note, le profil devient suspicieux » , a précisé l'avocat. S'il admet qu'une personne nouvellement inscrite ne peut par définition avoir de passif, il insiste sur la vigilance à adopter dans ce cas-là. « Un escroc n'aura jamais de passif sur son annonce » , a rappelé l'homme de loi. Ce dernier invite également les internautes à s'interroger lorsque les prix proposés sont trop bas.

Enfin, il semble important de rappeler qu'en aucun cas un acheteur ou un loueur ne doit être amené à transmettre sa carte d'identité, son passeport ou son permis de conduire à un autre particulier. Comme l'indique l'avocat spécialisé en droit numérique, il est important de garder en mémoire que « toutes les plateformes disposent de leur propre procédure pour vérifier l'identité de leurs utilisateurs. »