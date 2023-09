Éric Anceau : «Le principe du consentement de l’impôt n’a pas mis fin aux mouvements populaires antifiscaux»

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine. (© Hannah Assouline)

Éric Anceau est spécialiste d’histoire politique, et plus spécifiquement de l’État, des élites et de leurs rapports avec le peuple.

Il a publié chez Passés Composés Les élites françaises des Lumières au grand confinement, Laïcité, un principe : de l’Antiquité au temps présent et cette année, avec Jean-Luc Bordron, Histoire mondiale des impôts de l’Antiquité à nos jours.

Nous sommes à la veille de l’examen du budget par le Parlement. Avec 480 taxes et impôts, la France est un des pays les plus inventifs en matière fiscale. Pour quelles raisons ?

Éric Anceau : L’un des plus inventifs sans doute, mais aussi celui qui possède le plus de taxes et d’impôts. Il y a plusieurs raisons à cela, mais toutes tournent autour de notre État, de son histoire et de sa nature. La France est l’un des pays les plus anciens et parmi les plus puissants à avoir développé, puis entretenu, une importante culture fiscale. Il est également l’un des deux ou trois pays au monde à avoir mis en place la part de prélèvements obligatoires par rapport au PIB la plus élevée (désormais plus de 47%) et il lui faut être inventif pour ponctionner tout cet argent.

Enfin, l’État français a une propension à ne pas supprimer ce qu’il a créé, même lorsque cela ne fonctionne plus ou que c’est devenu obsolète. En la matière, la suppression de la vignette automobile au tournant des années 2000, la suppression de la taxe d’habitation et celle à venir de la CVAE sont bien les rares exceptions qui confirment la règle, d’autant plus