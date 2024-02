Epargne retraite : combien les Français ont-ils placé d'argent sur leur PER ?

Avec près de 10 millions de titulaires, le Plan épargne retraite, ou PER, s'est imposé comme un produit d'épargne incontournable depuis sa création en 2019. Les derniers chiffres relatifs à ce placement.

Le 1er octobre 2019, un nouveau produit d'épargne retraite était lancé : le PER, ou Plan épargne retraite. Quatre ans plus tard, le ministère de l'Economie a fait le point sur le nombre de PER souscrits et les sommes collectées sur ce placement. Résultat ? Près de 10 millions de contrats avaient été ouverts à la fin du mois de septembre 2023, pour un encours total avoisinant les 100 milliards d'euros. En moyenne, votre PER est-il plus ou moins garni que celui des autres épargnants ?

Le PER, un produit d'épargne retraite devenu incontournable

Afin de simplifier le paysage de l'épargne retraite, les anciens contrats, à l'image du contrat Madelin, du PERP ou encore de l'article 83, ont laissé la place à un seul et unique produit dédié à la préparation de la retraite : le PER. Depuis le 1er octobre 2019, les Français souhaitant anticiper cet événement en mettant de l'argent de côté, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux à court terme, peuvent ainsi ouvrir un Plan épargne retraite.

Ce contrat se décline en trois catégories : le PER individuel (PERin), qui peut être librement ouvert, le PER d'entreprise obligatoire, et le PER d'entreprise collectif, ces deux derniers étant réservés aux salariés employés par des entreprises les proposant. Afin de mesurer l'évolution du nombre de PER depuis sa création, le ministère de l'Economie a publié des chiffres arrêtés au 30 septembre 2023, soit 4 ans après la création du PER.

9,8 millions de titulaires avaient ainsi ouvert un PER en 2023, pour un total de 95,4 milliards d'euros placés. Dans le détail, le PERin réunit la majorité de l'encours, avec 55,2 milliards d'euros collectés, pour un total de 3,49 millions de contrats. Le PER d'entreprise obligatoire arrive en seconde place en nombre de détenteurs, avec 3,290 millions de titulaires, et en troisième position en termes d'encours, avec 18,4 milliards d'euros enregistrés. Le PER collectif, quant à lui, a recueilli 21,8 milliards d'euros, pour 3,084 millions de souscripteurs.

A lire aussi : Impôts : le PER est-il l'allié qu'il vous faut pour alléger votre fiscalité ?

Plus de 9 600 euros épargnés en moyenne sur chaque Plan d'épargne retraite

9 673 euros : voici le solde moyen d'un PER selon les chiffres du ministère de l'Economie, toutes catégories de Plans épargne retraite confondues. Mais tous les contrats ne sont pas logés à la même enseigne. Le PER individuel prend largement la tête du classement des PER les mieux dotés, puisque, en moyenne, l'encours moyen pour un PERin est de 15 817 euros. Cela représente le double du PER collectif, qui enregistre un solde moyen de 7 069 euros, et le triple d'un PER obligatoire, et ses 5 593 euros d'encours moyen.

De manière générale, le PER est un placement qui attire les ménages les plus aisés, à la recherche d'une solution d'épargne leur permettant non seulement de préparer leur passage à la retraite, mais également d'alléger leur fiscalité. Entre septembre 2022 et septembre 2023, les PER ont ainsi enregistré une collecte nette positive de 22,4 milliards d'euros, dont près de la moitié provient du seul PER individuel, avec une collecte nette de 10,2 milliards d'euros en l'espace d'un an.

"Cette croissance ne résulte pas uniquement des transferts d'anciens produits : un peu moins d'un PER individuel sur deux correspond à la création d'un nouveau contrat et n'est pas issu d'un transfert" a ajouté Bercy au sujet de la collecte enregistrée par le Plan épargne retraite. En termes de nouveaux contrats ouverts, ce sont 3,33 millions de PER supplémentaires qui ont été souscrits par les Français, dont 624 680 PERin, toujours sur la période s'étalant de septembre 2022 à septembre 2023.