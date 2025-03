Epargne réglementée : comment les banques et l'Etat utilisent-ils l'argent des Français ?

Comment l'Etat utilise les ressources liés aux dépôts d'épargne réglementée ? ( Créditis photo: © Yann Vernerie - stock.adobe.com)

Comment l'argent placé par les Français sur les trois grands livrets d'épargne réglementés que sont le Livret A, le LDDS et le LEP est-il investi ? Voici comment les banques et l'Etat utilisent ce pactole.

À force de l'entendre dire, vous pensez que l'argent que vous placez sur votre Livret A est utilisé pour financer le logement social ? Cela est vrai, mais seulement en partie. En effet, les banques et l'Etat se partagent les encours figurant sur les Livrets A, les LDDS et les LEP des épargnants. Au final, moins de la moitié des sommes accumulées sur les différents livrets réglementés formant le Fonds d'épargne est fléchée vers la construction de logements sociaux. Alors, à quoi sert le reste ?

Un pactole de 686 milliards d'euros réparti entre les banques et l'Etat

686 milliards d'euros : voici le montant de l'épargne accumulée par les Français sur leurs Livrets A, LDDS et LEP. Dans le détail, 443 milliards d'euros proviennent du Livret A, 161 milliards d'euros du LDDS et 82 milliards d'euros du LEP. Une manne financière que se partagent les banques (40,5%) et l'Etat,( 59,5 %) au travers du Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts.

Avec de telles sommes en jeu, rien d'étonnant à ce que l'argent épargné par les Français soit tant convoité. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a ainsi appelé à une "mobilisation de l'épargne des Français". Une expression également reprise par de nombreux membres du gouvernement, des discussions étant en cours quant à la réorientation d'une partie du Fonds d'épargne, ou au moins du Livret A, vers le secteur de la défense et de l'armement.

Comment l'Etat utilise-t-il le Fonds d'épargne ?

En attendant qu'une décision soit prise, le Fonds d'épargne continue de permettre à l'Etat, au travers de la Caisse des dépôts, de financer le logement social. En fin d'année 2023, cette utilisation de l'argent des Français représentait 43,9 % des sommes centralisées, c'est-à-dire transférées par les banques à la Caisse des dépôts. Par rapport à l'ensemble du Fonds d'épargne, les prêts au logement social ne représentent finalement "que" 26,1 % de l'encours global.

Le reste du pactole est orienté vers d'autres secteurs et d'autres types d'investissements. 5,2 % des sommes centralisées sont ainsi fléchées vers les prêts au secteur public local, dans l'objectif notamment "de favoriser sa transformation écologique et énergétique et son adaptation au changement climatique". Les 50,9 % restants sont investis dans des actifs financiers, dont seulement une petite proportion (9 %) sont des actions. Le reste est investi principalement dans des obligations.

A lire aussi: Epargne réglementée : le coût exorbitant des exonérations d'impôts pour l'Etat

Que font les banques des sommes d'argent non-centralisées à la Caisse des dépôts ?

Au total, les banques conservent 40,5 % de l'encours total des Livrets A, des LDDS et des LEP. Des sommes d'argent dites "non-centralisées" dont elles ne disposent pas à leur guise. En effet, les banques sont contraintes d'utiliser au moins 80 % de ce pécule pour le financement des PME en vertu du Code monétaire et financier. 10 % du pactole doit en outre être orienté vers le financement de projets verts, par exemple dans le cadre des éco-PTZ ou des crédits à l'achat de véhicules électriques.

Enfin, 5 % de l'épargne non-centralisée doit être orientée vers l'Economie sociale et solidaire, ou ESS. Il ne reste finalement que 5 % que les établissements bancaires peuvent utiliser comme elles le souhaitent. De nombreuses banques ont néanmoins exclu certains secteurs d'activité, à l'image de l'industrie de l'armement, comme en témoigne Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics : "au nom des principes de la responsabilité sociale des entreprises, un certain nombre d'acteurs financiers ont (...) exclu les industries de défense de [leurs] produits d'épargne".