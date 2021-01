Epargne : que faire de l'argent offert à vos enfants pour Noël ?

Quel produit choisir pour placer l'argent de vos enfants reçu à Noël ? ( Crédits : © Trendsetter Images - stock.adobe.com)

À l'occasion des fêtes de fin d'année, bébés, enfants et adolescents sont gâtés par leur famille et leurs proches. Jouets et vêtements vont rapidement trouver leur place dans votre maison, mais que faire de l'argent reçu à Noël ?

En liquide, par chèque ou par virement, les étrennes de Noël font partie des cadeaux les plus offerts à Noël. Et si au lieu de les dépenser, vous en profitiez pour l'épargner au profit de vos enfants ? Au fil des ans, l'argent accumulé peut permettre de leur constituer un petit capital pour des loisirs, des sorties, la vie étudiante ou encore l'entrée dans la vie professionnelle.

1. Les livrets d'épargne dédiés aux enfants

Si votre enfant n'en a pas encore, l'ouverture d'un livret à son nom est certainement la meilleure option. Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale de La Finance pour tous, résume la situation : « Même si l'enfant mineur ne va pas dépenser cette somme tout de suite, cela peut se gérer comme de l'épargne de précaution ». Une somme qui pourra également lui servir d'argent de poche lorsqu'il sera en âge de l'utiliser. Les petits cadeaux d'argent peuvent être déposés sur un Livret Jeune ou un livret Enfant, par exemple. Quelles différences entre ces deux placements ?

Le Livret Jeune est un produit d'épargne destiné aux 12-25 ans. Le titulaire ne peut en posséder qu'un seul et peut y déposer au maximum 1 600 euros. Son taux varie en fonction des banques, mais ne peut pas être inférieur à la rémunération du Livret A, soit 0,50 % net. Le Livret Jeune peut être ouvert auprès d'une banque traditionnelle ou de certaines banques en ligne.

Les livrets Enfants sont des produits non-réglementés qui sont proposés aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Chaque banque est libre d'en proposer ou non et de le soumettre à des conditions différentes. Le taux d'intérêt brut est très variable d'un établissement à l'autre : jusqu'à 1,50% à la Banque Populaire pour le « Livret Premier Pas » et seulement 0,03% pour le « Livret Epargne Orange Enfant » d'ING.

2. Le Livret A

Le Livret A est le plus célèbre des produits d'épargne. Il n'existe pas d'âge minimum pour en souscrire un, et il peut donc tout à fait répondre à un objectif de constitution d'un capital pour un enfant mineur. Au maximum, il est possible d'y déposer 22 950 euros au taux de 0,50 % net. Un seul Livret A par personne peut être détenu.

Selon Pascale Micoleau-Marcel, « si l'objectif est de responsabiliser l'enfant, d'avoir un support pédagogique pour de l'épargne au compte-gouttes, un livret peut être une bonne solution ». Livret A, Livret Jeune et livrets non-réglementés peuvent ainsi permettre à l'enfant de comprendre comment fonctionne la rémunération d'un placement. Mieux encore : certaines banques permettent l'obtention d'une carte de retrait sur un livret afin d'apprendre à l'enfant à gérer ses dépenses sans inquiétude grâce à des plafonds de retrait personnalisés par les parents.

3. Le Plan d'Epargne Logement (PEL)

Le taux de rémunération des PEL, comme celui du Livret A, a chuté au cours de ces dernières années. Il est désormais de 1 % brut pour un nouveau PEL. Toutefois, il peut encore s'avérer une bonne option pour les parents qui souhaitent faire fructifier l'épargne de leurs enfants. Avec un plafond fixé à 61 200 euros, il est une alternative pertinente pour augmenter le rendement d'un placement sans prendre de risques.

4. L'assurance vie

L'assurance vie est un placement à envisager sur du long terme. Il peut s'avérer plus complexe à gérer par les parents, du fait de la répartition de l'argent sur les fonds euros et/ou sur des unités de compte. Son fonctionnement peut aussi être plus difficile à expliquer à des enfants. L'assurance vie présente néanmoins l'avantage de profiter d'une fiscalité attractive après 8 ans, et de pouvoir booster le taux de rémunération de l'épargne investie.