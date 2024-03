Épargne et placement : dois-je répondre aux questions parfois intrusives de mon conseiller ?

Crédit photo : 123RF

Lorsque vous souhaitez faire un placement, votre intermédiaire financier (banquier, conseiller financier, courtier en ligne ...) vous pose des questions parfois intrusives sur votre situation personnelle. Pourquoi vous pose t'il ces questions ? Devez-vous y répondre ?

Votre intermédiaire financier est soumis à des obligations règlementaires

Votre intermédiaire financier est soumis à des obligations règlementaires relatives à son devoir de conseil. Celles-ci peuvent varier selon les situations.

Si vous sollicitez l'accompagnement de votre conseiller pour effectuer un placement (par exemple vous souhaitez qu'il vous conseille pour un placement en vue de votre retraite ou encore si vous lui avez confié la gestion de votre portefeuille de titres), celui-ci a l'obligation de s'assurer que la solution qu'il vous propose est adaptée à votre situation financière, à vos objectifs, à votre horizon de placement, au niveau de risque que vous pouvez prendre et à vos connaissances et votre expérience financières.

En revanche, si vous investissez en bourse seul, sans demander conseil (par exemple si vous passez un ordre d'achat d'actions cotées via internet), ce dernier n'est alors pas tenu de vous poser ces questions, mais doit tout de même vous informer qu'il ne vérifiera pas si cet investissement vous convient. Toutefois, si vous investissez sur des produits « complexes » ou très risqués (par exemple des warrants), il doit alors vérifier que vous possédez les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre le fonctionnement et les risques du produit et doit vous alerter s'il considère qu'elles ne sont pas suffisantes. Bien entendu, vous restez libre de ne pas tenir compte de ses recommandations. Dans ce cas, votre investissement relèvera de votre entière responsabilité.

Les questions doivent permettre de proposer une solution adaptée à votre situation personnelle

Pour vous proposer une solution adaptée à votre situation, le conseiller doit mieux vous connaitre et vous poser pour cela certaines questions.

Tout d'abord, il dit vous poser des questions relatives à vos objectifs de placement (préparation à la retraite, financement des études de vos enfants, épargne de précaution …) afin de proposer une solution compatible en termes de durée, de risque, de potentiel de rendement, de liquidité. Pour cela, il doit également établir votre profil épargnant c'est à dire le montant que vous êtes capable de placer, le risque maximum que vous êtes prêt à prendre, les pertes éventuelles que vous êtes financièrement apte à supporter.

Il doit ensuite s'enquérir de votre situation professionnelle (votre profession, date de départ à la retraite …), personnelle (âge, résidence fiscale, nombre de personnes à charge …) et patrimoniale. Concernant votre situation patrimoniale, il doit notamment vous questionner sur vos revenus, vos dépenses courantes, vos charges financières, votre capacité d'épargne et la composition de votre patrimoine financier et immobilier.

Votre intermédiaire financier doit également s'assurer que vous possédez une expérience et des connaissances financières suffisantes pour comprendre le risque de la solution proposée (risque de perte en capital per exemple).

Enfin, il doit vous questionner sur vos préférences en matière de « durabilité ». Il s'agit de savoir si vous souhaitez que vos placements prennent en compte des critères environnementaux (par exemple les émissions de gaz à effet de serre, les déchets dangereux), sociaux, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption.

Cette dernière obligation est encore récente. Aussi, il est possible que votre intermédiaire ne dispose pas encore de placements répondant à vos exigences en matière de durabilité. Dans ce cas, il devra vous en avertir et vous proposer de revoir vos préférences à la baisse afin de vous proposer un autre placement.

Pourquoi avez-vous intérêt à répondre aux questions ?

Vous avez le droit de ne pas répondre à ces questions. Mais dans ce cas, le placement sera effectué sous votre seule responsabilité. Au contraire, si vous acceptez de répondre, vous bénéficierez d'une meilleure protection en cas de litige car la responsabilité de votre intermédiaire peut être invoquée s'il vous a fait souscrire une solution inadaptée à votre situation.