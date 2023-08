Epargne : combien le Livret d'épargne populaire va-t-il rapporter aux épargnants en 2023 ?

(Crédits photo:© Cécile Haupas - stock.adobe.com)

Le taux du Livret d'épargne populaire, ou LEP, est révisé tous les six mois. Dernier changement en date : le 1er août. Et malgré une rémunération en légère baisse, le taux réel servi en 2023 reste séduisant.

Resté dans l'ombre pendant de nombreuses années, le Livret d'épargne populaire (LEP) fait désormais parler de lui. Et pour cause : sa rémunération a explosé en 2023, sous l'effet de l'inflation, avec un taux qui a atteint les 6,1 % lors de la révision de sa rémunération en février. La deuxième révision de l'année, intervenue le 1er août, fait état d'une très légère baisse, avec un taux désormais fixé à 6 %. Mais quel est le taux moyen servi aux épargnants tout au long de l'année ? Le calcul.

Le LEP, nouveau rempart contre l'inflation pour les Français les plus modestes

Le taux du LEP, comme les autres livrets réglementés, est revu tous les six mois afin de s'ajuster à la conjoncture. En 2023, la première révision est intervenue au mois de février, avec un taux d'intérêt qui a atteint les 6,1 %. Une forte hausse, puisque le rendement précédent était de 4,6 %, qui s'explique par le rôle dévolu au LEP, et qui appartenait auparavant au Livret A : faire rempart contre l'inflation.

Mais après avoir atteint 5,9 % de hausse des prix sur l'année 2022, et même 6,3 % en février 2023, l'inflation a progressivement ralentit, pour atteindre 4,3 % sur un an au mois de juillet 2023 selon les chiffres de l'Insee. Dès lors, rien d'étonnant à ce que le taux du LEP ait été revu à la baisse au mois d'août, avec un nouveau taux de 6 %. Cette rémunération aurait même dû être inférieure, mais le gouvernement a choisi de donner un coup de pouce aux Français les plus modestes, ceux à qui sont réservés les LEP, en évitant un passage du taux du LEP à 5,6 %.

A lire aussi: LEP: et si vous pouviez en profiter ?

Un taux réel de 5,93 % sur 2023 pour le Livret d'épargne populaire

Le taux d'intérêt du LEP étant désormais fixé jusqu'à sa prochaine révision, en février 2024, il est possible de connaître son taux réel, c'est-à-dire le taux moyen servi sur l'année 2023. Malgré une rémunération de 6,1 % de février à juillet 2023, et désormais de 6 %, le rendement réel est inférieur à 6 %, avec 5,93 % en moyenne. En cause ? Le taux très inférieur, pour rappel 4,6 %, délivré sur le mois de janvier.

Même si la barre des 6 % n'est pas franchie, le LEP reste un placement très intéressant, en particulier en comparaison avec le placement favori des Français : le Livret A. En effet, ce dernier a vu sa rémunération passer de 2 à 3 % à partir de février 2023, puis rester identique lors de la révision semestrielle du mois d'août. Résultat : le taux réel du Livret A est de 2,92 %, soit près de deux fois moins que le Livret d'épargne populaire.

Le LEP, un placement qui cumule les avantages

Le rendement du LEP n'est pas son seul atout. De nombreux autres avantages attendent les épargnants, notamment la disponibilité des sommes qui y sont placées, et la sécurité de ce placement. De plus, les intérêts sont nets d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Il faut néanmoins remplir certaines conditions de revenus pour pouvoir ouvrir un LEP, soit tout de même un total de 18 millions de Français éligibles.

Afin de donner un coup de pouce supplémentaire aux particuliers les plus modestes, le gouvernement a également décidé d'augmenter le plafond de versement du Livret d'épargne populaire. Jusqu'à présent, il était possible d'y déposer jusqu'à 7 700 euros. Toutefois, à compter du mois d'octobre, ce montant sera revu à la hausse, avec un maximum porté à 10 000 euros.