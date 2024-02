Epargne : ces 3 bonnes nouvelles qui contrebalancent la baisse du taux d'intérêt du LEP

(Crédits photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

Depuis le 1er février 2024, le taux du Livret d'épargne populaire, ou LEP, est passé à 5 %, au lieu de 6 %. Une annonce déplaisante pour les épargnants, mais qui doit être nuancée par 3 bonnes nouvelles.

5 % : le taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire (LEP) a baissé d'un point au début du mois de février. Il avait même atteint les 6,1 % entre février et août 2023, avant de passer à 6 %. Rappelons néanmoins que le taux du LEP est encore largement supérieur à celui du Livret A, et ses 3 %, et à son niveau en 2022, où il affichait une rémunération de seulement 1 %. Qui plus est, plusieurs bonnes nouvelles viennent compenser la baisse du taux d'intérêt de ce livret réservé aux ménages les plus modestes.

Un rendement réel multiplié par quatre en l'espace d'un an

Le 1er février 2024, le taux du LEP est passé de 6 % à 5 %, soit une baisse d'un point. Sur une année complète, cela représente donc un manque à gagner de 10 euros par tranche de 1 000 euros épargnés. Le taux d'intérêt du LEP reste néanmoins cinq fois supérieur à celui affiché en 2022, puisqu'il était alors rémunéré à hauteur de 1 %.

Mieux encore : l'inflation connaissant un ralentissement, le rendement réel du Livret d'épargne populaire est en hausse par rapport à l'année dernière. En effet, la baisse du taux du LEP est moins forte que la baisse de l'inflation. Résultat : le rendement réel de ce placement, c'est-à-dire son taux d'intérêt duquel est retranchée l'inflation, est en hausse.

Avec une hausse des prix qui devrait se situer entre 2,5 et 3 % au cours du 1er semestre 2023, le rendement réel d'un LEP rémunéré à 5 % devrait donc être compris entre 2,5 et 3 %. Pour comparaison, l'année dernière, le LEP rémunéré à 6 % ne rapportait réellement que 0,50 %, alors que l'inflation avoisinait les 5,6 %. Le rendement réel du LEP a donc été multiplié par 4, voire 5, et ce malgré la baisse de son taux d'intérêt au 1er février 2024.

Un plafond de versement relevé à 10 000 euros depuis octobre 2023

Les ménages qui remplissent les conditions de ressources nécessaires à l'ouverture d'un LEP peuvent, depuis le mois d'octobre 2023, y verser davantage d'argent. Le plafond de versement a en effet été relevé en fin d'année dernière, passant alors de 7 700 euros à 10 000 euros, soit 2 300 euros supplémentaires qui peuvent profiter d'un taux d'intérêt à 5 %.

Les épargnants qui disposent des sommes suffisantes ont donc tout intérêt à alimenter en priorité leur LEP, qui est entièrement sécurisé et gratuit. Pour comparaison, un LEP actuellement rémunéré à 5 % et cumulant 10 000 euros d'épargne rapporte 20,80 euros par quinzaine, contre 19,60 euros lorsque sa rémunération était de 6,1 % avec un plafond de 7 700 euros.

Le coup de pouce du gouvernement à la rémunération du LEP

Rappelons tout d'abord que certains placements sont fiscalisés, et qu'il est alors nécessaire de retrancher les éventuels prélèvements sociaux et fiscaux des intérêts versés. De ce côté-là, pas d'inquiétude : le taux du LEP, comme celui du Livret A ou du LDDS, est net d'impôt et de prélèvements sociaux. Qui plus est, le nouveau taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire a été fixé à un niveau plus élevé que celui issu de sa formule de calcul.

En effet, sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, le gouvernement a choisi de limiter la baisse du taux d'intérêt du LEP. Au 1er février, si le ministre de l'Economie n'avait pas pris cette décision, le taux de ce livret d'épargne réglementé serait tombé à 4,4 %, au lieu de 5 %. Avec 0,6 point d'écart, cela aurait représenté un manque à gagner de 6 euros par tranche de 1 000 euros épargnés, et 16 euros par rapport à sa précédente rémunération à 6 %.