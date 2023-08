Énergie : les prix du fioul domestique continuent de flamber cet été

Les prix du fioul domestique n'ont pas baissé entre février et août 2023. (Illustration) (Pixabay / drpepperscott230)

Les tarifs du fioul domestique sont aussi chers en août 2023 qu'en février de la même année. En cause ? La situation géopolitique internationale et les réductions de production de pétrole ordonnées par l'Arabie saoudite. De leur côté, de nombreux foyers français se demandent comment faire pour se réapprovisionner à moindre coût.

C'est une mauvaise nouvelle pour les quatre millions de foyers français qui se chauffent au fioul : contrairement à d'habitude, la période estivale ne sera pas la saison idéale pour faire le plein de mazout en 2023. D'après les données chiffrées de fioulmarket.fr , relayées et analysées par nos confrères de BFM Business , la stratégie habituelle n'apparaît pas judicieuse.

D'ordinaire, les particuliers profitent des prix en baisse en plein été, du fait de la diminution de la demande, pour remplir leurs cuves de fioul domestique et s'assurer ainsi des réserves à bas coût pour l'hiver. Or cette année, le prix au litre du fioul affichait 1,28 euro le 7 août. Soit le même tarif qu'en février dernier. « Sur le mois de juillet seulement, le prix du fioul a pris 135 euros pour 1 000 litres » , détaille le site spécialisé.

La solution des commandes groupées

En 2019, le prix au litre était d'environ 88 centimes. Depuis 2021, où le litre avait déjà grimpé à 89,7 centimes d'euros, les tarifs ont explosé. Une hausse des prix due notamment à la réduction drastique de la production de pétrole en Arabie saoudite. Or pour soutenir les cours, les pays de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont supprimé 836 000 barils par jour durant le mois de juillet 2023.

De plus, la période hivernale va décupler la demande de fioul, ce qui va avoir pour effet d'augmenter mécaniquement les prix. S'il n'est guère recommandé de remplir ses réserves de fioul domestique à l'heure actuelle, nos confrères recommandent d'effectuer des commandes groupées au sein d'un même quartier ou village. Cela pourrait apparaître comme une solution pour réduire les coûts et, ainsi, de faire des économies non négligeables.