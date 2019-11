Enceintes connectées : Boursorama Banque donne de la voix !

On peut être en contact avec sa banque grâce aux enceintes connectées ( Crédits : Adobe Stock)

PUBLI-REDACTIONNEL. Encore confidentiel il y a peu, l'usage des enceintes connectées n'est plus l'apanage de la jeune génération. Elles séduisent également des personnes plus âgées. L'utilisation de ces nouveaux objets connectés se limite pour le moment à des fonctionnalités simples comme consulter la météo ou écouter de la musique. Anticipant un nouvel usage, Boursorama Banque en a également fait un nouveau mode de contact pour apporter plus de services à ses clients.

On peut dire qu'elles font désormais partie du quotidien de nombreux Français. Selon un communiqué de Médiamétrie (1) , on compte actuellement près de 3,2 millions d'utilisateurs d'enceintes à commande vocale. Ils n'étaient que 1,7 million à la fin de l'année 2018 (2). « Les Français ont profité des fêtes de fin d'année pour s'offrir ou offrir à leurs proches une enceinte à commande vocale », précise Médiamétrie dans son communiqué (1). « Elles ne sont plus l'apanage des jeunes. En effet, elles séduisent aussi de plus en plus les 50 ans et plus, qui représentent désormais 33 %des utilisateurs contre 18 % en novembre 2018. »

C'est quoi une enceinte à commande vocale ?

Ces enceintes de nouvelle génération, que l'on qualifie également d'enceintes « intelligentes » ou « connectées » sont arrivées en France assez récemment. Google a lancé son Google Home sur le marché français en août 2017 (3) et le site Amazon son enceinte Echo durant l'année 2018 (4). Techniquement, une enceinte connectée intelligente est un « dispositif équipé d'un haut-parleur et d'un micro qui intègre un assistant vocal. Grâce à cet équipement, l'enceinte est capable d'interagir avec l'utilisateur pour lui délivrer un service suite à une requête vocale », détaille la CNIL dans un dossier consacré au sujet (5).

A quoi sert une enceinte intelligente ?

L'assistant vocal de Google s'appelle Google Home et celui d'Amazon, Alexa. Pour les déclencher, il suffit de prononcer à haute voix « OK Google » ou « Hey Alexa » pour initier une recherche ou activer une fonction. Les possibilités sont variées : « L'assistant est en mesure de répondre à une question, jouer de la musique, donner la météo, régler le chauffage, activer des lumières, réserver un taxi ou acheter des billets », précise la CNIL.

Consulter la météo reste l'usage dominant des enceintes connectées

Si les possibilités semblent assez variées, les utilisations des assistants sont majoritairement liées à la consultation de la météo : «76 % des utilisateurs ont déjà effectué cette requête, contre 60 % en 2018 », précise Médiamétrie. « Arrivent ensuite l'écoute de la musique en streaming, puis la consultation de l'actualité, un usage réalisé par plus de la moitié des utilisateurs. »

Boursorama anticipe les usages des enceintes connectées

Chez Boursorama, les clients peuvent interagir avec leur banque via une enceinte connectée depuis juillet 2018 (6). En prononçant « OK Google, parler avec Boursorama Banque », un client peut notamment demander le solde d'un de ses comptes, détecter des opérations, créer des alertes, avoir un relevé de ses dernières opérations, demander un RIB, bloquer ou débloquer sa carte bancaire et même simuler un crédit (7).

Une procédure simple et sécurisée pour le client

Avant de pouvoir profiter de ces fonctionnalités, vous devrez télécharger l'appli Google Assistant ou activer votre Google Home, puis y associer votre compte Gmail. Sur smartphone, n'oubliez pas d'autoriser l'application Google Assistant à utiliser le microphone. Vous devrez finaliser l'opération, on parle alors d'appairage, en associant Boursorama Banque à votre enceinte connectée. Vous pourrez à tout moment mettre fin à l'utilisation du service en révoquant l'autorisation consentie dans votre rubrique Profil puis paramètres de confidentialité. Et parce que la sécurité de vos données est notre priorité, seule votre voix sur Google Home ou une requête émanant de votre téléphone personnel sur l'appli de Google Assistant déclenchent une action de la part de Boursorama Banque. Enfin vous pouvez à tout moment supprimer vos données de votre compte. Google n'a pas non plus accès à votre espace client Boursorama Banque. Une façon efficace de préserver la confidentialité dans votre gestion bancaire au quotidien.

