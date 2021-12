En Iran, ce mur de briques ondulantes allie intimité et luminosité

Située dans une banlieue résidentielle iranienne, cet impressionnant immeuble de bureaux offre une façade peu commune réalisée simplement avec des briques en partie colorées placées de façon millimétrée.

Dénommé le «palais des briques tournantes», ce surprenant immeuble a été réalisé par Farhad Mirzaie du cabinet A.P.P. Architectes & Associés. Implanté dans un quartier résidentiel plutôt chic la ville d’Arak (à 300 kilomètres au sud-est de Téhéran), le bâtiment devait relever plusieurs défis. L’implantation de bureaux étant mal vue par le voisinage craignant pour son intimité et pour le va-et-vient que génère ce genre de bâtiment, il a fallu proposer une construction évitant les grandes façades vitrées. Par ailleurs, la forme du terrain oblige d’utiliser pour la lumière naturelle les seules expositions est et ouest qui sont parmi les moins appréciées et peuvent s’avérer éblouissantes.

C’est ainsi que les architectes ont opté pour cette façade ondulante reprenant les principes du design paramétrique. En utilisant des algorithmes jouant sur de légers décalages, on obtient de saisissants effets géométriques. Ici, l’effet est renforcé en colorant les briques aux deux extrémités avec des nuances de bleu turquoise et de bleu azur. Le résultat est bluffant, la façade est dynamique mais semble quasiment opaque de l’extérieur alors qu’elle laisse parfaitement passer la lumière naturelle à l’intérieur. Mieux: elle remplit un rôle de brise-soleil pour éviter d’éblouir les salariés travaillant dans ces bureaux.

Moucharabieh contemporain

Un résultat très contemporain, utilisant des techniques de pointes tout en s’appuyant sur un matériau aussi simple que la brique sans oublier la référence aux techniques traditionnelles. Le moucharabieh, cette cloison en bois percée de multiples ouvertures devait en effet garantir une ventilation maximale sans que les regards de l’extérieur ne perçoivent quoi ce soit à l’intérieur, était très présente dans le monde arabe et en perse. C’est sans doute en référence à ces techniques que les ouvertures de nos volets s’appellent des persiennes, déformation possible du mot persane.