En 2022, la valeur du patrimoine des ménages est restée stable

L'Insee vient de publier son étude annuelle sur le patrimoine économique national en 2022. Si la valeur du patrimoine des ménages est restée stable, cette donnée cache une réalité plus contrastée.

Le patrimoine économique national

L'Insee vient de publier son étude annuelle sur le patrimoine économique national en 2022. Fin 2022, le patrimoine économique national, qui comprend le patrimoine des ménages, le patrimoine des sociétés financières et non financières et le patrimoine des administrations publiques, s'élevait à 20 052 milliards d'euros.

Les ménages détiennent plus de la moitié (52 %) du patrimoine économique national tandis qu'un peu plus d'un tiers (34 %) est détenu par les sociétés financières et non financières. Les administrations détiennent les 14 % restants.

Les biens immobiliers (constructions et terrains bâtis) représentent près de 80 % de ce patrimoine. Leur valorisation influence donc fortement les variations de sa valeur. Cela concerne principalement les ménages et dans une moindre mesure les administrations publiques, alors que les entreprises y sont moins sensibles. Ainsi, après plusieurs années de forte croissance, la progression du patrimoine économique national a ralenti (+ 5,6 % après + 9,1 %) en raison de la dynamique des actifs non financiers (+ 5,2 % après + 8,9 %) et du fait du repli du prix du foncier (- 0,8 % après + 8,3 %).

Le patrimoine économique des ménages

Fin 2022, les ménages représentent plus de la moitié (52 %) du patrimoine économique national et 74 % du patrimoine net (c'est à dire après déduction des dettes et autres crédits). Sa valeur s'établit à 14 791 milliards d'euros, soit 9,3 fois le revenu disponible net des ménages. Elle est restée stable en 2022 (+ 0,3 %), après une forte hausse en 2021 (+ 8,7 %).

Ce patrimoine est majoritairement constitué d'actifs non financiers (10 435 milliards d'euros) dont 90,8 % de biens immobiliers. Ce patrimoine non financier a continué de croître, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes (+ 3,8 % après + 9,2 %) en raison du ralentissement des prix des biens immobiliers (+3,5 % après +9,1 %).

En revanche, le patrimoine financier net des ménages a diminué de 7,1 % en 2022, à 4 356 milliards d'euros, après avoir augmenté de 7,7 % en 2021. Les actifs placés en assurance-vie, qui représentent 30 % du patrimoine financier total, ont nettement diminué (-12,1 % après +1,6 %) en raison de la baisse des marchés financiers et de la hausse des taux d'intérêt. Les flux nets positifs vers l'assurance vie (+ 35,5 milliards pour les unités de compte et + 0,9 milliard pour les fonds en euros) n'ont pas suffi à compenser cette baisse. Quant aux placements sous forme d'actions et de parts de fonds d'investissement, ceux-ci ont reculé (-4,6 % après +13,5 %).

Au passif, la progression des crédits a légèrement ralenti (+ 4,9 % après + 5,3 %). Les flux nets de crédits, constitués essentiellement de crédits immobiliers, se sont élevés à 84 milliards d'euros en 2022.