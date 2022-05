Les retraités ont un meilleur niveau de vie que l’ensemble des Français

Si le revenu moyen des retraités est moins élevé que celui de l’ensemble de la population, ils ont néanmoins un meilleur niveau de vie. (Crédit photo: 123RF)

La DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) vient de publier son rapport 2022 sur les retraites. Si le revenu moyen des retraités est moins élevé que celui de l'ensemble de la population, ils ont néanmoins un meilleur niveau de vie. Explications.

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a publié son rapport « Les retraités et les retraites – édition 2022 ». Il en ressort que le niveau de vie médian des retraités est légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population : leur revenu est en moyenne moins élevé, mais cela est contrebalancé par le fait qu'ils ont plus rarement des enfants à charge.

Comment mesure t'on le niveau de vie ?

Pour mesurer le « niveau de vie » d'un ménage, les économistes utilisent un indicateur qui dépend du revenu disponible du ménage et de sa composition.

Le revenu disponible correspond aux ressources dont le ménage dispose pour consommer et épargner : revenus d'activité (salaires, revenus d'indépendants), revenus de remplacement (allocations chômage, préretraites, retraites, pensions d'invalidité), pensions alimentaires, revenus du patrimoine et prestations sociales monétaires non contributives (prestations familiales, aides au logement, minima sociaux, prime d'activité), nets des impôts directs et des cotisations et contributions sociales.

Le niveau de vie d'un ménage est égal à son revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation (adultes, enfants) qui le composent.

Les pensions de retraite constituent 80 % du revenu disponible des retraités

En 2019, le revenu disponible des ménages retraités est constitué principalement de pensions de retraite (1 509 euros bruts par mois en moyenne), à hauteur de 80,4 %. Les revenus d'activité représentent 17,9 %. Ils comprennent le cumul emploi-retraite, l'activité professionnelle éventuelle d'autres membres du ménage, ou encore la transition de l'emploi vers la retraite en cours d'année 2019.

Les revenus du patrimoine représentent 15,7 % du revenu disponible des ménages des retraités, contre 9,5 % pour l'ensemble de la population.

À l'inverse, les prestations sociales non contributives représentent 1,9 % du revenu disponible des ménages des retraités, contre 5,7 % pour l'ensemble de la population. Cela s'explique notamment par la quasi-absence d'enfants à charge, donc de prestations familiales, pour les ménages retraités.

Les impôts directs, qui viennent en déduction des revenus, représentent 17,2 % du revenu disponible des retraités, soit une part très proche de celle de l'ensemble des ménages (18,0 %).

Le niveau de vie médian des retraités est légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population

En 2019, selon l'enquête Revenus fiscaux et sociaux de l'Insee, le niveau de vie médian des retraités vivant en France métropolitaine s'élève à 1 900 euros par mois. Il est supérieur de 3,3 % au niveau de vie médian de l'ensemble de la population, qui est de 1 840 euros par mois.

Si revenu disponible des retraités est en moyenne plus faible que celui de l'ensemble de la population, cela est plus que compensé par le fait qu'ils ont plus rarement des enfants à charge et qu'ils sont davantage propriétaires de leur habitation.

Si l'on tient compte de l'avantage que donne sur le niveau de vie le fait d'être propriétaire de son logement, le niveau de vie médian des retraités s'élève à 2 310 euros par mois. Il est supérieur de 9,5 % au niveau de vie médian de l'ensemble de la population, qui est de 2 110 euros par mois en tenant compte du fait d'être propriétaire.

Les retraités sont moins souvent pauvres que l'ensemble de la population

Les personnes retraitées sont sous-représentées parmi les 20 % des Français ayant le niveau de vie le plus bas. Aussi, le taux de pauvreté des retraités est nettement plus faible que celui de l'ensemble de la population : 8,7 % contre 14,6 % en 2019. La redistribution réalisée par le système fiscal (CSG, CRDS, taxe d'habitation, etc) et social (minima sociaux, aides au logement, etc) réduit le taux de pauvreté des retraités de 3,7 points en 2019.