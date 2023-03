En 10 ans, le logement neuf des Franciliens a rapetissé de 9 m²

INFOGRAPHIES - La baisse du pouvoir d’achat immobilier est spectaculaire pour les maisons et plus modéré pour les appartements.

C’est la crise sur les logements neufs! Les ventes se font de plus en plus rares et les maisons qui sortent de terre sont plus petites. Ce sont les conclusions d’ une étude que vient de publier l’Institut Paris Région , l’agence d’urbanisme d’Île-de-France. La région, qui accueille quelque 50.000 nouveaux habitants par an, a certes augmenté sa production de logements neufs en 10 ans (entre 2000-2010 et 2011-2020), mais ces logements ont perdu 15 m² de surface moyenne sur la même période. L’équivalent d’une grande chambre! Deux explications à ce recul. La première est évidente: la baisse du pouvoir d’achat des ménages, sous l’effet de l’envolée des prix.

La seconde raison est liée à la structure du marché immobilier de l’Île-de-France. « On construit moins de maisons neuves et beaucoup plus d’appartements », souligne Noémie de Andrade, démographe à l’Institut Paris Région et qui a piloté l’étude. La preuve en chiffres: la dernière décennie a vu la construction de maisons reculer de 9%, selon l’Institut Paris Région, et celle des appartements grimper de 78%. Et comme les seconds sont presque deux fois plus petits que les premiers (67 m² en moyenne contre 128 m² pour les maisons, NDLR), la surface des logements neufs (appartements et maisons confondus) chute. En tenant compte de cette nouvelle configuration, la surface des logements neufs a reculé de 9 m² en Île-de-France entre les deux décennies.

Neuilly-sur-Seine et Paris résistent

La dégringolade est flagrante pour les maisons individuelles . Elle varie, pour la grande majorité des départements d’Île-de-France, entre -17 et -18 m² (!) entre la première et la deuxième décennie du 21e siècle. La faute donc à des prix trop chers. Et comme les Franciliens disposent de budgets moins élevés que les Parisiens , ils sont plus impactés. Idem du côté des appartements, même si la baisse est plus modérée, entre -5 et -10 m². Et dans le cas, les villes les plus chères résistent: Neuilly-sur-Seine (+1,6 m²) pour les maisons et Paris (-3,3 m²) pour les appartements. « La baisse est limitée pour Paris car les logements étaient à l’origine plus petits qu’ailleurs, notamment en Grande Couronne , décrypte Noémie De Andrade. On y a atteint un seuil plancher au-delà duquel il est difficile de réduire encore plus les superficies. Pour les Hauts-de-Seine, à l’instar de Paris, à 2 m², on est plutôt stable. La construction de maisons individuelles (individuel pur) est relativement faible .»

Des maisons très chères depuis 2020

Ça, c’était avant le Covid-19 ! Cette crise exceptionnelle a dopé l’attractivité des maisons sur lesquelles les ménages, profitant des taux de crédit, historiquement bas, se sont rués. Depuis plusieurs mois, le soufflé est retombé. Non pas parce qu’elles ne plaisent plus - bien au contraire - mais parce qu’elles sont devenues inabordables pour beaucoup de ménages . La faute à l’inflation et l’envolée de taux. Ainsi, fin 2020, une maison ancienne en Île-de-France coûtait un peu plus de 335.000 euros, selon les notaires du Grand Paris. Deux ans plus tard, le tarif a grimpé d’environ 10%! Pour s’offrir une maison en région parisienne, il faut désormais débourser plus de 368.000 euros. Imaginez dans le neuf! « Le fort renchérissement des prix de sortie des logements, en l’absence de dispositifs de soutien pour le compenser, a dissuadé un grand nombre de ménages, notamment modestes, de concrétiser leur projet et de privilégier l’épargne », déplore Grégory Monod, président de Pôle Habitat FFB, qui réclame la mise en place d’un « bouclier logement » . Au niveau national, les ventes de maisons neuves en secteur diffus (par opposition aux lotissements) se sont écroulées de 31,3% sur un an, une dégradation jamais observée par le passé . Le rêve de la maison individuelle semble se terminer. Pour longtemps?