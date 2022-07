Emploi : quels sont les avantages sociaux préférés des Français ?

De leur côté, les travailleurs américains sont friands de congés payés. (illustration) (DELPHINMEDIA / PIXABAY)

Quels sont les avantages sociaux préférés des Français ? Une étude réalisée en février 2022 par Remote, spécialiste des ressources humaines, aux États-Unis, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni est venue répondre à cette question. En tête, on trouve des horaires de travail flexibles, des plans de retraite financés par l'employeur et le paiement des heures supplémentaires.

Un plus grand besoin de flexibilité chez les femmes

L'étude, réalisée auprès de 10 000 travailleurs, montre qu'au contraire, la politique de déconnexion, l'assurance optique et les activités virtuelles en groupe sont les avantages recueillant le moins de suffrages. Les salariés américains sont très attachés aux congés payés, dont ils bénéficient peu, et à une prise en charge élevée des frais de santé, qui permet de pallier le système américain, privé et coûteux.

Dans l'ensemble des pays interrogés, le souhait de flexibilité est fort mais s'exprime différemment, selon la nationalité, l'âge et le genre. Les Français sont ainsi les moins friands de télétravail, à la différence des Néerlandais. Le besoin de flexibilité des horaires est plus important chez les femmes que chez les hommes et chez les salariés avec enfant que sans enfant.

L'attrait pour la flexibilité diffère enfin par secteur professionnel : certains salariés (ressources humaines, informatique) y sont plus favorables que d'autres (production, marketing, publicité). En matière de moyens à déployer pour améliorer le bien-être, Français, Allemands et Néerlandais privilégient une alimentation saine tandis que Britanniques et Américains favorisent l'attribution d'heures mensuelles de congés destinés à la santé mentale.