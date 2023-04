Emploi : découvrez le classement des 10 métiers les plus recherchés en France

À cause de la pénibilité ou du bas niveau de salaire, certains emplois sont durs à pourvoir pour les entreprises. (Photo d'illustration) (rawpixel / Pixabay)

Pôle emploi a recueilli les besoins des entreprises françaises en matière de recrutement. Les serveurs, viticulteurs, cueilleurs et les aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine sont les candidats que les sociétés ont eu le plus de difficultés à embaucher selon le classement 2023.

Comme chaque année, Pôle emploi a récemment publié le classement des emplois les plus recherchés en France rapporte TF1 Info . Pour établir ce classement, l'agence envoie tous les ans un questionnaire aux employeurs pour « connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi » . 424 000 réponses ont été recueillies cette année.

Des serveurs aux agriculteurs

Les postes les plus recherchés par les employeurs actuellement en France sont des serveurs, qu'il s'agisse d'employés de bars ou restaurants. En deuxième position, on trouve les viticulteurs, les arboriculteurs et les cueilleurs. La troisième marche du podium est occupée par les « aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine » .

En quatrième position, ce sont les agents d'entretien de locaux ainsi que les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) qui sont très demandés. Suivent les agriculteurs salariés et ouvriers agricoles, les aides à domicile et aides ménagères, les aides-soignants, les professionnels de l'animation socioculturelle, les ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires et enfin les cuisiniers, qui achèvent ce top 10.

Une embauche stable en 2023

En analysant ce classement, on remarque qu'il s'agit de métiers qui sont en grande majorité mal payés ou avec une forte pénibilité, du point de vue des travailleurs. Les métiers agricoles impliquent des efforts physiques extrêmes et une exposition aux aléas climatiques. En cuisine et dans la restauration en général, les horaires sont décalés. Autant de facteurs qui peuvent expliquer la tension dans le recrutement.

Pôle emploi relève des « difficultés de recrutement jamais atteintes » jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises jugent que 61 % des recrutements sont « difficiles », soit par manque de candidats (chez les couvreurs, pharmaciens et carrossiers notamment) soit à cause d'un profil inadéquat du candidat. Pour 2023, Pôle emploi estime qu'il y a aura 3 millions d'embauches comme en 2022, et 71 % de ces emplois seront durables (contrats plus de six mois).