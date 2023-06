Émeutes : que faire si votre voiture est incendiée ?

Agir vite est primordial pour espérer une indemnisation. Dépôt de plainte, lettre recommandée auprès de son agence... Voici la procédure à suivre.

Des tas de fers calcinés. La mort du jeune Nahel a embrasé plusieurs quartiers de France. Plusieurs voitures ont été incendiées au cours d'affrontements entre des individus et les forces de l'ordre. Stupéfaits, des riverains retrouvent leur véhicule carbonisé, ravagé par les flammes. Mais alors, que faire dans cette situation? Est-il possible de se faire indemniser? Si oui, quelle procédure faut-il suivre?

L'importance de la couverture incendie

Avant tout, il faut bénéficier d'une couverture incendie pour espérer être correctement indemnisé. Cette protection, qui est facultative et qui n'est donc pas toujours présente dans les contrats d'assurance automobile, permet de couvrir les dégâts causés par un incendie ou une explosion sur un véhicule. La garantie vous indemnise à condition que les dégâts soient d'origine accidentelle ou criminelle.

Si vous bénéficiez de cette couverture, le plus important est d'agir vite. Après avoir constaté les dégâts, vous ne disposez que de cinq jours pour envoyer une déclaration de sinistre à votre assurance. Cette dernière doit prendre la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Doivent y figurer tous les éléments du sinistre, qui seront analysés par un expert automobile chargé d'évaluer l'ampleur des dégâts. L'assureur s'appuie sur cette analyse pour rembourser les frais de réparation. Si la voiture est totalement détruite, l'indemnisation se fera à hauteur de la valeur de votre véhicule au dernier Argus. En parallèle, il est impératif de déposer plainte au commissariat pour que la procédure aboutisse. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à son assureur.

Que faire si je ne suis pas assuré pour ce type de sinistre?

Il existe certaines possibilités pour ceux qui n'auraient pas souscrit à la couverture incendie. Si vos revenus sont inférieurs à 25.335 euros annuels, il est possible de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI). Cette indemnisation plafonne néanmoins le remboursement maximal à 4341 euros. Il est également possible de s'adresser à sa préfecture, et d'y faire une réclamation en invoquant la responsabilité de l'État. Dans tous les cas, porter plainte est important. En effet, cela vous permettra de vous acquitter des frais de déplacement et de destruction de la carcasse, vouée à finir à la casse en cas de dégâts irréparables.