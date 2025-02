Elle voulait rénover sa maison incendiée, une retraitée perd 12 000 euros dans une escroquerie

La victime a versé 12 000 euros à des escrocs qui avaient piraté sa boîte mail. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Elle pensait verser un acompte pour la rénovation de sa maison. Mais ses 12 000 euros ont été détournés par des escrocs. Une retraitée domiciliée à saint-Martial-le-Mont (Creuse) a perdu gros dans une arnaque bien ficelée, rapporte ici Creuse .

En juin 2024, sa maison avait été ravagée par un incendie. Elle avait donc décidé d'entreprendre des travaux et avait fait appel à une entreprise basée à Limoges. Mais des malfaiteurs ont piraté sa boîte mail et ont vu dans ce chantier l'occasion de lui soutirer de l'argent. Ils lui ont envoyé une facture au nom de la société en charge de la rénovation et ont même imité la signature de sa secrétaire. Mais les coordonnées bancaires fournies renvoyaient vers un compte leur appartenant. La retraitée ne s'est doutée de rien et a viré la somme prévue.

Changer ses mots de passe tous les six mois

Elle a porté plainte après avoir compris qu'elle avait été victime d'une escroquerie. L'entreprise en charge des travaux a également déposé une main courante. Elle n'aurait jamais été confrontée à ce type d'arnaques baptisé « man in the middle », qui peut se traduire en français par quelqu'un qui s'immisce au milieu d'une conversation, indique la radio locale.

Les gendarmes du département, qui reçoivent des plaintes tous les jours pour des arnaques en ligne, recommandent de changer ses mots de passe tous les six mois et d'opter pour des combinaisons complexes. Si vous pensez avoir été victime de cybermalveillance, vous pouvez vous rendre sur le site 17cyber afin d'obtenir un accompagnement.