Elle fait condamner son bailleur social car son appartement est surchauffé

Le plancher chauffant dysfonctionne et fait grimper la facture d’électricité de 2000 € par an pour une locataire.

Les tensions autour du chauffage et des factures d’électricité se multiplient, en cette période de flambée des prix de l’énergie. Début février, des propriétaires avaient pris la décision de régler le chauffage collectif à 15 degrés seulement . Une pilule difficile à avaler pour les locataires et pour des bailleurs, contraignant certains à mettre des coussins le long des fenêtres pour éviter que l’air rentre. À Fellering, dans le Haut-Rhin (68), une locataire, dont les charges de chauffage sont anormalement élevées, vit les fenêtres ouvertes, y compris l’hiver, pour ne pas étouffer, rapporte L’Alsace .

Cela fait deux ans que la température monte à 28 degrés dans son appartement alors que le gouvernement recommande une température maximale à 19 degrés. Ursula paie des factures d’électricité exorbitantes, de 2000 € par an. En cause? Un sol chauffant qui dysfonctionne. Les habitants n’ont pas la main sur le plancher chauffant et ne peuvent pas régler la température. La locataire décide d’attaquer en justice le bailleur social Domial. Ursula réclame que «le bailleur me paye ce qu’il me devai t » et obtient gain de cause. Domial n’a pas fait appel de la décision de justice. La responsable locale de l’immeuble assure avoir conscience de la gêne occasionnée.

Des radiateurs et non plus des planchers chauffants

Autre bonne nouvelle pour Ursula: une réunion de copropriété se tiendra à la fin du mois de mars. Au programme: le changement du mode de chauffage. Il est prévu d’installer un radiateur plus classique dans chaque logement à la place des planchers chauffants. Le temps qu’une décision soit votée, Ursula ne paiera pas de facture de chauffage. Pour savoir si votre facture d’énergie est juste, une start-up bordelaise, Kocliko, a développé une méthode qui consiste à évaluer, à l’aide de sondes, la température moyenne qui règne vraiment dans le logement. Ainsi chaque habitant paie selon la température ressentie dans son appartement.