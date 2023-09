E. Leclerc est l'enseigne la moins chère pour les consommateurs, devant Lidl et Aldi

De plus en plus de Français limitent les quantités de leurs achats et privilégient les marques des distributeurs. (illustration) (Ccipeggy / Pixabay)

Avec la hausse des prix, les Français font de plus en plus attention à leurs dépenses en se tournant vers les enseignes qu'ils jugent les plus avantageuses. Les consommateurs ont estimé qu'E.Leclerc était la chaîne de grande distribution la moins chère, devant Lidl et Aldi. A cause de l'inflation, ils ont aussi l'intention de réduire leurs dépenses non alimentaires.

Qui hausse des prix dit besoin de réaliser des économies. Pour surveiller leurs dépenses quotidiennes, les Français se tournent vers les enseignes qu'ils estiment être les moins chères. Qui arrive en tête ? Selon un sondage commandé par le magazine LSA et relayé par BFMTV mercredi 30 août, 36% des consommateurs citent E.Leclerc en première position, loin devant Lidl (22%) et Aldi (7%). L'étude indique par ailleurs qu'un Français sur deux se rend dans les supermarchés moins chers, contre 39% en janvier 2022.

47% des personnes interrogées ont affirmé acheter davantage de produits de marque distributeur, contre 36% l'année précédente. 37% (contre 26%) achètent aussi en moindre quantité, et 44% (contre 32%) limitent tout simplement leurs achats. Les fins de mois sont également de plus en plus difficiles pour les Français. Un constat qui concerne la moitié d'entre eux, contre 37% avant la guerre en Ukraine. De fait, 54% des consommateurs interrogés épargnent moins qu'auparavant.

Un coup de frein sur les dépenses vues comme non essentielles

Les dépenses prioritaires restent donc les courses alimentaires. Les consommateurs envisagent en revanche de lever le pied sur les achats non indispensables. 56% d'entre eux prévoient ainsi de réduire leurs frais de bars et restaurants. Le pourcentage qui s'établit à 51% pour les loisirs et les divertissements, les voyages et les vacances. 50% des sondés vont freiner leurs dépenses pour les produits électroniques et meubles, et 47% pour les soins du corps, comme les coiffeurs ou les esthéticiennes. Une mauvaise nouvelle pour tous les commerçants et fournisseurs concernés, qui risquent de perdre de plus en plus de clients.