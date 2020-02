Deux villas pour millionnaires préférant l'or bleu à l'or blanc

EN IMAGES - Dans les hauteurs de Cannes, ces deux villas sont à vendre. Elles paratgent des vues exceptionnelles, un design contemporain... et un tarif frôlant les 10 millions d'euros.

Alors que bien des regards se tournent actuellement vers la montagne avec le début des vacances scolaires de février, le Figaro immobilier propose une alternative à ceux que les sommets enneigés n'attirent pas forcément. Voici donc deux villas contemporaines situées sur les hauteurs de Cannes disposant chacune de vues à couper le souffle sur la grande bleue. De quoi faire rêver le plus grand nombre sachant que la clientèle potentielle pour ce genre de bien affichés à près de 10 millions d'euros est, elle, bien plus limitée.

Il faut croire que le spectacle d'une superbe vue sur la mer est une drogue dure puisque le nom de ces deux villas commercialisées par le réseau Michaël Zingraf y fait directement référence. Ainsi la première, répondant au doux nom d'Extazi, donnera l'impression à ses propriétaires de flotter au-dessus de la baie de Cannes. L'architecture contemporaine des lieux, signée Marcoux&Mathern permet de bénéficier d'espaces très ouverts tout en créant de la protection solaire grâce à des ombres portées et à des systèmes de toiles rétractables.

Piscine à débordement

L'ensemble développe 430 m² habitables avec l'incontournable piscine et son pool house mais aussi un vaste jardin de plus de 3000 m² abondamment pourvu en plantations. Un vaste terrain qui n'empêche pas de disposer d'un toit terrasse végétalisé, créant un prolongement extérieur du dernier niveau et un jardin suspendu renforçant encore cette idée de flotter au-dessus du paysage. Prix de ce psychotrope immobilier: 8,9 millions d'euros.

Son alter ego porte le nom de Kétamine, un anesthésique aux effets hallucinogènes. Il s'agit cette fois d'une villa contemporaine de 360 m² située dans la Californie, l'un des rares domaines fermés de Cannes, à quelques minutes du centre-ville. Là aussi, les lignes et les matériaux contemporains se marient harmonieusement pour profiter pleinement d'une position dominante surplombant la mer, la rade de Cannes et l'Estérel. La piscine est également présente, celle-ci est même à débordement et le terrain est lui aussi entièrement paysager. L'ensemble se complète d'un appartement de gardiens ou d'amis indépendant ainsi qu'un garage fermé pour 2 voitures. Des équipements qui «lui confèrent tout le confort nécessaire à la douceur de vivre» à en croire l'annonce du vendeur. Il ne reste plus qu'à disposer de 9,6 millions d'euros pour se l'offrir.