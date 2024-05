Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: résultats encourageants dans le soin de la dépression information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce des résultats positifs issus d'un essai clinique de phase 3 évaluant seltorexant comme traitement adjuvant pour les patients souffrant de trouble dépressif majeur (TDM) avec insomnie.



Concrètement, le seltorexant a montré des améliorations significatives des symptômes dépressifs et des troubles du sommeil chez les patients qui avaient une réponse insuffisante aux antidépresseurs ISRS/IRSN seuls (soit aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine).



L'étude a atteint tous ses objectifs primaires et secondaires, et le seltorexant a été bien toléré.



Les résultats seront présentés à la réunion annuelle de l'ASCP. Johnson & Johnson souligne que le seltorexant pourrait combler un besoin important pour les patients souffrant de TDM et d'insomnie, améliorant ainsi leurs résultats et leur qualité de vie.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 144.65 USD NYSE +0.17%