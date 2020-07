Deux startups s'associent pour œuvrer pour un monde durable

Alors que 23 millions d'appareils électroménagers sont jetés chaque année en France, le réveil des consciences écologiques s'est accéléré durant la période de confinement. C'est dans ce contexte que deux startups, MaGarantie5ans.fr et Spareka proposent conjointement, des solutions aux consommateurs afin de leur permettre de lutter contre l'obsolescence programmée.

iStock-Bet_Noire

Aider le consommateur à mieux choisir ses appareils électroménagers

Aider le consommateur à mieux entretenir ses appareils électroménagers

D'énormes impacts économiques et écologiques

Un tandem efficace qui rend le consommateur gagnant

Ma Garantie 5 ans est la première des deux startups. Son objectif est d'aider le particulier à choisir un modèle d'appareil durable et réparable. Pour ce faire, elle a, dès 2012, lancé une plateforme ayant vocation à commercialiser des biens électroménagers durables et réparables, grâce à une offre qui repose sur : Une sélection de produits répondant à un indice de durabilité favorable, Une garantie gratuite de 5 ans qui s'applique à tous les produits, La publication d'un blog de conseils permettant d'assister les clients décidés à adopter de nouveaux modes de consommation plus vertueux, La vente de pièces détachées via son partenaire Spareka, favorisant la réparation des produits, même hors garantie.Spareka est la seconde startup de l'association. Son objectif depuis 2012, est d'aider le consommateur à bien entretenir et à réparer ses appareils pour allonger leur durée de vie. On trouve ainsi sur son site : Plus de 750 tutoriels gratuits pour apprendre à réparer, Un chatbot de diagnostic de panne, permettant à tous d'identifier gratuitement et facilement sa panne, Plus de 8 millions de références de pièces détachées. Spareka propose aussi, depuis plusieurs années, un service de réparation en visio, avec un expert ainsi que des outils pédagogiques gratuits pour aider le particulier à réparer lui-même son appareil.Outre la satisfaction et la fierté qu'elle procure aux familles en les aidant à mieux choisir et à réparer eux-mêmes leurs produits, l'association des deux startups est vertueuse à tous égards... Ce sont en effet plus de 700 000 appareils qui ont été réparés grâce à Spareka depuis son lancement. Les économies réalisées sont estimées à plus de 400 millions d'euros, soit 27 000 tonnes de CO2 évitées... L'objectif affiché est le « sauvetage » de 150 appareils par jour. Cette nouvelle vie qui leur est offerte a permis, en moins de cinq ans, de générer une réduction de déchets estimée à 1.1M de tonnes !Geoffroy Malaterre, le fondateur de Spareka se veut le chantre de la fin de l'obsolescence programmée : « Réparer soi-même permet de s'affranchir de la tutelle des fabricants. Nous ne pouvons plus gaspiller et jeter plus de 20 millions d'appareils électroménagers chaque année, à cause d'un manque d'information. Notre objectif est d'utiliser les nouvelles technologies pour redonner du pouvoir aux consommateurs et de la valeur aux produits ; et réduire ces milliers de tonnes de déchets produits par an. C'est ce que nous faisons au travers de cette nouvelle application. » Quant à Benoit Delporte, fondateur de MaGarantie5ans, il déclare au sujet de son partenariat avec Spareka : « C'était une évidence pour nous de collaborer avec l'expert de la pièce détachée, la durabilité est un enjeu important et nous souhaitons offrir les meilleures solutions de réparation à nos consommateurs. »