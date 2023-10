Des logements sociaux avec marbre et moulures à deux pas des Champs-Élysées

Un immeuble en pierre de taille dans le très chic 8e arrondissement de Paris, non loin des Champs-Élysées, accueillera 23 logements sociaux d’un genre nouveau.

Ce sont des logements sociaux de standing qui vont prendre place au 37 avenue George-V, dans le prestigieux 8e arrondissement de Paris, près du Fouquet’s. Cheminées en marbre, moulures et parquet massif orneront ces appartements à deux pas des Champs-Élysées, loin de l’image du HLM peu avenant. « C’est le premier immeuble de logements sociaux que nous aménageons dans le quartier des Champs-Élysées », se réjouit Ian Brossat, l’ancien adjoint au logement à la mairie de Paris, qui devient sénateur ce vendredi. La Ville avait préempté et racheté l’immeuble de 2480 m² en 2008 pour 17 millions d’euros.

Une préemption contestée en justice

Cet immeuble en pierre de taille érigé en 1880 accueillait essentiellement des bureaux et va être transformé en 23 logements sociaux, du studio au 4 pièces, d’ici 2027, avec également 7 logements libres en accession à la propriété (qui seront revendus au prix du marché). Il comprendra aussi un cabinet médical et des commerces. « Les employés des hôtels, des restaurants [...] qui contribuent au rayonnement de Paris doivent avoir le droit d’habiter à proximité de leur lieu de travail plutôt que de galérer tous les jours dans les transports. Bâtir une ville qui ne loge pas ses salariés n’est pas durable », affirme-t-il au Parisien avant de vanter le pourcentage de logements sociaux atteint à Paris, de l’ordre de 25% contre 13% en 2001, et dans le 8e, de 120 à 910.

Les locataires profiteront notamment d’un cadre d’exception pour un loyer dérisoire pour la capitale: de 7 à 14 euros le mètre carré, en fonction des revenus des locataires, contre une quarantaine d’euros en moyenne sur le marché libre pour ce quartier. Quant à l’ancien propriétaire, il a dénoncé la préemption en justice, contestation qui a été à l’origine d’une bataille juridique acharnée. Le transfert de propriété de la Ville a donc été retardé jusqu’en 2016. La Ville l’a emporté et va revendre le bien pour 36 millions d’euros au bailleur social Paris Habitat qui va entreprendre les travaux en novembre 2025.

Le coût prévisionnel des travaux a été estimé à près de 7 millions d’euros. « Nous garderons au maximum ce qui pourra être sauvé. Ces éléments seront conservés, restaurés et mis en valeur. La valeur patrimoniale de certains matériaux et composants sont autant d’opportunités de réemploi. Cette approche témoigne de nos engagements pour une transformation urbaine durable et pour continuer à développer notre offre nouvelle », explique Paris Habitat au Figaro . Les travaux vont consister en la reprise des planchers, le ravalement des façades, la restructuration des niveaux et la création des logements.