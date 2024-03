Des investissements insolites à ne pas négliger-iStock-Ray Orton.jpg

L’art et les objets de collection

Répartir ses investissements dans différents secteurs fait partie des stratégies à privilégier lorsqu’on recherche un placement rentable et sécurisé. Les nouveaux domaines qui s’ouvrent aux investisseurs sont d’autant plus intéressants qu’ils présentent l’avantage de ne pas être soumis à la volatilité de la Bourse. L’art et les collections font partie des têtes d’affiche de ce marché en expansion. Certains objets (livres, voitures miniatures, timbres, bijoux, poupées anciennes, faïence…) voient en effet leur valeur grimper en flèche au fil des ans, à plus forte raison s’ils sont rares, et les produits les plus cotés peuvent être revendus plusieurs fois leur prix d’achat. Pour prendre l’exemple des jouets pour enfants, le vaisseau en briques de la marque Lego, sorti en 2007, a pu être revendu, selon son état, avec une plus-value de 80 % à 800 %. Pour une bande dessinée en état neuf, la surcote peut atteindre 150 à 300 %, et les ouvrages en très bon état peuvent être valorisés à hauteur de 30 %. Quant aux pièces de monnaie, la valeur d’une série limitée est susceptible d’augmenter de 220 % en 10 ans. Il est important d’être conscient, sur cet investissement atypique, que la valeur d’une collection dépend avant tout de l’offre, de la demande et des éléments de plus-value (rareté, popularité, état, prix proposé par les autres collectionneurs, etc.). Or, ces critères sont très fluctuants et peuvent évoluer rapidement. La dépréciation d’un bien est parfois soudaine : se lancer sur ce marché suppose donc une certaine expertise, afin de savoir revendre au bon moment.

Vins, whisky et voitures

Le vin est également une source d’investissement potentiellement performante. Pour peu qu’ils répondent aux deux critères de succès (rareté et bonne évolution dans le temps), les grands crus sont toujours recherchés par les collectionneurs. Mais, là aussi, il faut bien connaître le marché et les produits. Cela s’applique également aux whiskies rares ou de grandes marques, bon filon pour les vrais connaisseurs. Ainsi, les 1 000 bouteilles de whisky les plus rares au monde ont vu leur valeur augmenter de plus de 40 % en 2017 ! Le whisky écossais reste un incontournable. Depuis toujours, les voitures de luxe sont une autre valeur sûre, concurrencées désormais par les voitures grand public, qui ont fait leur apparition sur le marché de l’automobile de collection. La Ford Fiesta des années 1970 est un bon exemple des produits valorisés, ainsi que des modèles originaux de Mini Cooper.

Les points de vigilance

Quelle que soit l’option choisie, il est conseillé de ne pas consacrer plus de 10 % de son patrimoine global dans des placements « insolites ». Par ailleurs, ceux-ci ne sont pas adaptés à un investisseur en recherche de liquidités immédiates, une revente rapide pouvant s’avérer difficile compte tenu de l’absence de cours officiel. Il convient également de se montrer très vigilant sur la conservation des collections, qui se doit d’être optimale. Il est impératif que les objets précieux soient entreposés dans un local adapté pour les protéger des chocs, de la poussière, de la chaleur ou de l’eau. L’investissement dans des pièces d’or ou d’argent reste le placement le plus sécurisant pour contourner la dévalorisation de la plupart des collections en cas de crise économique.