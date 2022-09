Des duplex à 10 millions d'euros et des studios pour SDF : un ambitieux projet immobilier au cœur de Paris

Ce garage Renault situé dans le XVe arrondissement de Paris va être totalement réhabilité pour accueillir un complexe immobilier de 82 logements. (Google street view)

Le groupe Capelli va réhabiliter un garage appartenant à Renault dans le XVe arrondissement de Paris. Il va y construire des logements d'exception mais aussi plus de 40 % de logements sociaux dont une vingtaine de studios pour les SDF.

Un grand complexe immobilier de 82 logements va voir le jour dans le garage de 6 étages appartenant à Renault et situé quai de Grenelle (XVe arrondissement). 47 appartements seront dédiés au marché privé mais 35 intégreront le parc social, rapporte Le Parisien . Ainsi, le promoteur compte aménager un duplex de 259 m², avec 80 m² de balcon, qui prendra place aux 13e et 14e étages, offrant une vue sur la Seine et la Tour Eiffel. Le tout pour 10,5 millions d'euros. Mais aussi des studios dédiés aux SDF...

Un 70 m² pour 965 000 euros

C'est le groupe Capelli qui est à la tête de ce projet ambitieux baptisé Scène des Loges. La mixité entre logements privés et sociaux est imposée par la mairie de Paris. Elle impose au minimum 30 % de logements sociaux pour délivrer un permis de construire. Un cahier des charges largement respecté ici.

Au rez-de-chaussée, on trouvera des commerces sur 700 m². Un deuxième niveau englobera les six étages du garage. Les grosses poutres en béton seront conservées donnant un cachet industriel à certains logements. « Un trois-pièces d’environ 70 m², situé au 4e étage, sera à la vente pour 965 000 euros. Ce qui n’est pas excessif pour du neuf car beaucoup d’appartements de cette taille dépasse le million dans la capitale » , précise Philippe Zilberstein, directeur délégué général du groupe Capelli.

Une vingtaine de studios pour les SDF

Sur le toit de l'actuel garage prendront place les 7e et 8e étages. Ils seront composés de duplex qui iront du studio aux 5 pièces. Ces biens seront proposés entre 5,23 à 5,43 millions d’euros.

L'immeuble va aussi contenir une vingtaine de studios proposés pour les SDF célibataires. Ils pourront s'y installer pour une durée illimitée, une fois qu'ils seront passés par une période de transition dans d'autres logements, précise Le Parisien . Mais attention , les SDF ne croiseront pas beaucoup les plus aisés. La partie réservée aux logements privés et celle réservée aux logements sociaux ne se rejoignent qu'au niveau du hall d'entrée de l'immeuble. Chaque partie aura son couloir, son escalier et son ascenseur.

La livraison est prévue d'ici à 2025.