En cette période de canicule et de sécheresse, il est important d’économiser l’eau. Il existe plusieurs gestes du quotidien faciles à réaliser, pour considérablement réduire sa consommation d’eau. Encore faut-il savoir ce qui consomme le plus d’eau dans son logement.

Des conseils pour économiser l'eau-iStock-okugawa

Repérer une éventuelle fuite d’eau

Si la planète est recouverte d’eau à 72%, l’eau potable est en revanche plus rare, ne représentant que 2,8% du volume global d’eau. En un siècle, notre consommation d’eau potable a été multipliée par 6, et la population mondiale par près de 4. Nous consommons chaque jour environ 148 litres d’eau par personne. Un chiffre très élevé qui peut considérablement augmenter en cas de fuite d’eau non détectée. Un robinet qui fuit représente un gaspillage de 35 000 litres d’eau par an. Le chiffre passe à 220 000 litres d’eau par an pour une fuite de chasse d’eau. Pensez donc à vérifier les chiffres de votre compteur d’eau pour vous assurer qu’ils n’augmentent pas lorsque vous n’utilisez pas d’eau.

Privilégier les douches rapides aux bains

39% de notre consommation quotidienne d’eau est destinée à l’hygiène corporelle. Un bain consomme minimum 150 litres d’eau, contre 35 à 60 litres pour une douche rapide. Pour réaliser des économies d’eau dans la salle de bains, vous pouvez aussi équiper vos robinets et pommeaux de douche de mousseurs. Cette installation réduit de 30 à 50% le débit d’eau, sans altérer le confort ou la pression. Le choix des équipements a également son importance. En effet, un robinet thermostatique vous fera économiser entre 10 et 30% d’eau. Quant au bouton stop-douche, il permet d’arrêter facilement l’eau le temps de se savonner.

Attention aux appareils électroménagers

Les appareils électroménagers comme le lave-linge ou le lave-vaisselle sont assez gourmands en eau et en énergie. Pour limiter cette dépense, le premier réflexe est de lancer un cycle uniquement lorsque la machine est bien remplie, pour ne pas les multiplier. Le programme « éco » permet également d’économiser de l’eau, tandis que le prélavage n’est pas une bonne idée. Par ailleurs, si vous devez remplacer votre lave-linge ou lave-vaisselle, il est conseillé de choisir un appareil étiqueté A. En effet, certains appareils sont plus gourmands en eau que d’autres. Il convient donc de choisir le plus économique en termes d’eau et d’énergie.

Économiser l’eau dans son jardin

Le jardin est également un lieu où nous consommons de l’eau, que ce soit pour l’arrosage des plantes ou le lavage de la voiture. Pour économiser de l’eau, vous pouvez installer un système de récupération d’eau de pluie. Mais surtout, arroser vos plantes quand il ne fait pas trop chaud. Arroser son jardin à la fraîche empêche l’eau de s’évaporer, ce qui représente une économie de 6 litres d’eau par mètre carré arrosé. Enfin, n’oubliez pas toute l’eau dépensée que nous ne voyons pas, comme celle nécessaire à la production d’électricité, l’industrie du vêtement ou encore les litres de bière. En changeant vos habitudes de consommation, vous pouvez également avoir un impact sur la consommation d’eau. Vous pouvez aussi faire attention à ne pas polluer l’eau avec trop de détergents ou autres substances toxiques.